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У Луцьку затримали раніше судимого «закладчика» наркотиків

У Луцьку затримали раніше судимого «закладчика» наркотиків
У Луцьку ввечері 3 лютого нацгвардійці затримали правопорушника з наркотиками.

Про військова частина 1141 Національної гвардії України м Луцьк у фейсбуці.

Увагу гвардійців привернув чоловік, що підозріло ходив з ліхтариком за гаражами в районі проспекту Грушевського. Спочатку на контакт не йшов, відмовлявся відповідати на запитання військових. Однак згодом сам зізнався, що при собі має заборонені наркотичні речовини, які планував збувати безконтактно шляхом закладок.

Під час поверхневого огляду військовослужбовці виявили в рюкзаку та кишенях куртки правопорушника 22 пакети і 8 згортків з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Також з’ясувалося, що громадянин 1994 року народження, мешканець Ковеля - раніше судимий.

Минулого року притягався до кримінальної відповідальності та отримав п’ять років умовно за збут наркотичних речовин через пошту. Однак умовний термін не зупинив ковельчанина і він продовжив скоювати правопорушення. Тепер йому загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: нацгвардійці, наркотики, Луцьк
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