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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

112 нових випадків і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

112 нових випадків і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 112 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 7, медпрацівників — 7). Одужало за добу – 64 особи, летальних випадків – 4.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

За весь час пандемії в області зареєстрували 37 0182 випадки COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1712 у дітей та 2600 у медичних працівників. Одужало 34 546 особи, з них 1617 дітей та 2487 медичних працівників. 587 випадків хвороби завершився летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2049.

За весь час пандемії в області зареєстровано 39 317 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 142 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 146659 осіб. За минулу добу обстежили 686 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 203.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 127 754 особи. За останню добу – 391, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 355 та приватними лабораторіями — 36.
112 нових випадків і чотири смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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