У Львові п'яний поліцейський за кермом авто скоїв аварію





Про це



Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Skoda , 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем Kia, яким керував 43-річний мешканець Львова. У результаті ніхто не постраждав.



Також встановили, що водій Skoda керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.



Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



«За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 лютого близько 19:00 на вулиці Угорській у Львові п'яний поліцейський за кермом автомобіля скоїв ДТП.Про це повідомляє поліція ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Skoda , 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем Kia, яким керував 43-річний мешканець Львова. У результаті ніхто не постраждав.Також встановили, що водій Skoda керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.«За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції

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