«Для безпечного переходу дітей до школи»: у Луцьку просять встановити світлофор на одному з перехресть
Сьогодні, 16:48
У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті проспекта Грушевського та вулиці Гулака-Артемовського біля магазину «Кутовий».
Відповідну петицію зареєструвала Олександра Бринза на сайті Єдиної системи місцевих петицій 4 лютого.
Авторка звернення зауважує, що світлофор необхідний для безпечного переходу дітей до школи.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1556.
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Відповідну петицію зареєструвала Олександра Бринза на сайті Єдиної системи місцевих петицій 4 лютого.
Авторка звернення зауважує, що світлофор необхідний для безпечного переходу дітей до школи.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1556.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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