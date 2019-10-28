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«Для безпечного переходу дітей до школи»: у Луцьку просять встановити світлофор на одному з перехресть

«Для безпечного переходу дітей до школи»: у Луцьку просять встановити світлофор на одному з перехресть
У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті проспекта Грушевського та вулиці Гулака-Артемовського біля магазину «Кутовий».

Відповідну петицію зареєструвала Олександра Бринза на сайті Єдиної системи місцевих петицій 4 лютого.

Авторка звернення зауважує, що світлофор необхідний для безпечного переходу дітей до школи.

Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1556.


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Теги: петиція, світлофор, звернення, Луцьк, проспект Грушевського
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