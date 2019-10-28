«Для безпечного переходу дітей до школи»: у Луцьку просять встановити світлофор на одному з перехресть





Відповідну петицію зареєструвала Олександра Бринза на сайті Єдиної системи місцевих петицій 4 лютого.



Авторка звернення зауважує, що світлофор необхідний для безпечного переходу дітей до школи.



Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням:



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