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У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників

У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
У Ковелі продовжує активну діяльність рейдова робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Вчора, 3 лютого, вона працювала у мікрорайоні «Сільмаш».

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Фахівці побували у 14 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі та надання послуг з побутового обслуговування населення. Під час заходу виявили 7 працівників, з якими не укладені трудові договори.

Зазначають, робота щодо виявлення нелегальної зайнятості у місті триватиме й надалі.


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Теги: Ковель, нелегальна праця, рейд
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