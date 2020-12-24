У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 13:12
У Ковелі продовжує активну діяльність рейдова робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Вчора, 3 лютого, вона працювала у мікрорайоні «Сільмаш».
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Фахівці побували у 14 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі та надання послуг з побутового обслуговування населення. Під час заходу виявили 7 працівників, з якими не укладені трудові договори.
Зазначають, робота щодо виявлення нелегальної зайнятості у місті триватиме й надалі.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Фахівці побували у 14 суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі та надання послуг з побутового обслуговування населення. Під час заходу виявили 7 працівників, з якими не укладені трудові договори.
Зазначають, робота щодо виявлення нелегальної зайнятості у місті триватиме й надалі.
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