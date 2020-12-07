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Облив бензином своє авто і поліцейського: у Цуманському лісгоспі затримали викрадача лісу

Облив бензином своє авто і поліцейського: у Цуманському лісгоспі затримали викрадача лісу
У Ківерцівському районі поліцейські затримали зухвалого викрадача лісу

Днями до поліції надійшло повідомлення від працівників лісової охорони про те, що вони виявили автомобіль Jeep Grand Cherokee, водій якого може бути причетний до крадіжок деревини у Цуманському лісгоспі. На місце направився наряд сектору реагування патрульної поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Автомобіль затримали у селі Берестяне Ківерцівського району. Водій транспортного засобу, уже відомий поліції 29-річний житель району, поводив себе зухвало, на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії не реагував. Згодом правопорушник облив свій автомобіль та поліцейського рідиною із запахом бензину, погрожував вчинити підпал та вдарив працівника лісової охорони.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Зловмисника взяли під варту на підставі попереднього вироку апеляційного суду. Волинянин відбував умовний термін покарання. Його визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Волинський апеляційний суд призначив йому покарання – 3 роки позбавлення волі.

Окрім цього у 2020 році слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ч. 2 ст. 343 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 194 (Знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.




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Теги: лісгосп, крадій, злодій, затримання, поліцейські
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Коментарі 1
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Дайте вже лісникам дозвіл відстрілювати бандитів. Скільки можна терпіти безкарне бикування полішуків.
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