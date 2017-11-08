Шукають директорів для чотирьох комунальних установ Луцька: вимоги до кандидатів
Сьогодні, 13:55
У Луцьку оголосили конкурси, аби знайти керівників для чотирьох комунільних установ.
Інформацію про це опублікували на сайті Луцької міської ради.
Шукають, зокрема, директорів для житлово-комунального підприємства №2, Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс», комунального підприємства «Ласка» та комунального підприємства «АвтоПаркСервіс».
Директор житлово-комунального підприємства №2
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузях знань «Архітектура та будівництво», «Транспорт» або вища освіта за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» чи «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузях знань «Природничі науки» чи «Виробництво та технології» або вища освіта за ступенем магістра чи післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор комунального підприємства «Ласка»
Вимоги до кандидата: вища освіта другого рівня за ступенем магістра у галузях знань «Управління та адміністрування» або «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор комунального підприємства «АвтоПаркСервіс»
Вакансія тимчасова, на час звільнення директора Тараса Баса від виконання службових обов'язків у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом строком до закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію.
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузі знань “Транспорт” або вища освіта за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань “Управління та адміністрування” чи “Право”. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 28.01.2021
Прийом документів до: 26.02.2021
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію про це опублікували на сайті Луцької міської ради.
Шукають, зокрема, директорів для житлово-комунального підприємства №2, Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс», комунального підприємства «Ласка» та комунального підприємства «АвтоПаркСервіс».
Директор житлово-комунального підприємства №2
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузях знань «Архітектура та будівництво», «Транспорт» або вища освіта за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» чи «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузях знань «Природничі науки» чи «Виробництво та технології» або вища освіта за ступенем магістра чи післядипломна освіта за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор комунального підприємства «Ласка»
Вимоги до кандидата: вища освіта другого рівня за ступенем магістра у галузях знань «Управління та адміністрування» або «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 21.01.2021
Прийом документів до: 19.02.2021
Директор комунального підприємства «АвтоПаркСервіс»
Вакансія тимчасова, на час звільнення директора Тараса Баса від виконання службових обов'язків у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом строком до закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію.
Вимоги до кандидатів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузі знань “Транспорт” або вища освіта за ступенем магістра та післядипломна освіта за галуззю знань “Управління та адміністрування” чи “Право”. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня — не менше 3 років.
Оголошено конкурс: 28.01.2021
Прийом документів до: 26.02.2021
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Фермер з Волині вирощує кучерявих свиней. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Шукають директорів для чотирьох комунальних установ Луцька: вимоги до кандидатів
Сьогодні, 13:55
Облив бензином своє авто і поліцейського: у Цуманському лісгоспі затримали викрадача лісу
Сьогодні, 13:30
До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
Сьогодні, 13:23