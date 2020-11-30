Лікарі розповіли, скільки людей рятують від раку у волинському онкоцентрі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:03
Станом на 4 лютого усі 180 ліжкомісць у Волинському центрі онкології зайняті. Щодня в центрі роблять до 10 оперативних втручань.
Про це розповів Суспільному керівник медзакладу Юрій Малімон.
У Всесвітній день боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з пацієнтами та медиками.
Рак молочної залози – не лише жіноча проблема
У відділенні мамології обласного онкоцентру нині лікуються 21 жінка та один чоловік, якому теж діагностували рак молочної залози, розповів лікар Сергій Кучко.
Лучанці Ларисі Проценко діагностували рак І ступеню. Жінка каже, що пухлину виявила випадково. Нещодавно пацієнтці зробили резекцію. Каже: з діагнозом було важко змиритися.
"Це морально дуже тяжко. Ти не розумієш перші дні – що це таке. Мені три дні доходило. Все не вірилось, сподівалась, що це помилковий діагноз", - каже Лариса Проценко.
Нині пацієнтка вірить, що хворобу вдасться подолати й забути як страшний сон. Жінкам радить обстежуватися що шість місяців. "Тому що рік це вже забагато, за цей час хвороба може прогресувати", - каже вона.
Лікар онкоцентру Микола Дяк за день у поліклінічному відділенні вже прийняв 28 пацієнтів. Серед обстежених - одна підозра на злоякісне новоутворення на шкірі.
Зі слів медика, кількість пацієнтів із захворюванням шкіри щодня більшає. "Основною причиною виникнення захворювання є інсоляція – сонячне випромінювання", - каже він.
"Як що ви побачили в себе на тілі підозрілий новоутвір, він є пігментований, і ви бачите, що відбуваються якісь зміни, відбувається виразкування, дискомфорт в цій зоні, не чекайте змін, а краще зверніться за консультацією до спеціаліста", - закликав медик.
В онкоцентрі є три операційні зали. Щодня тут проводять до десяти операцій. Микола Дяк оперує пацієнтів із меланомами та новоутвореннями на шкірі.
Карантин і проблеми діагностики
На початку карантину, коли в регіоні був під забороною громадський транспорт в онкоцентрі поменшало звернень, - каже очільник медзакладу.
"Це не говорить про те, що стало менше хворих, а говорить про те, що люди, які вчасно не звернулися, вони прийдуть до нас через пів року, але звернуться із занедбаними раками", - говорить Юрій Малімон.
Зі слів медика, у квітні-травні 2020 року, рівень діагностування у закладі впав на 16%. Заклад не припиняв роботу ні на день.
Пацієнтам, які поступають на стаціонарне лікування в онкоцентр, в обов'язковому порядку роблять швидкі тести на виявлення антигену COVID-19. До завершення карантину обмежили відвідування хворих.
За даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебувають близько мільйона пацієнтів з онкологією. За даними національного канцер-реєстру, щороку в Україні від раку помирає майже 80 тисяч людей. При цьому у 2019 році 35% усіх випадків раку були виявлені на 3 та 4 стадії.
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Про це розповів Суспільному керівник медзакладу Юрій Малімон.
У Всесвітній день боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з пацієнтами та медиками.
Рак молочної залози – не лише жіноча проблема
У відділенні мамології обласного онкоцентру нині лікуються 21 жінка та один чоловік, якому теж діагностували рак молочної залози, розповів лікар Сергій Кучко.
Лучанці Ларисі Проценко діагностували рак І ступеню. Жінка каже, що пухлину виявила випадково. Нещодавно пацієнтці зробили резекцію. Каже: з діагнозом було важко змиритися.
"Це морально дуже тяжко. Ти не розумієш перші дні – що це таке. Мені три дні доходило. Все не вірилось, сподівалась, що це помилковий діагноз", - каже Лариса Проценко.
Нині пацієнтка вірить, що хворобу вдасться подолати й забути як страшний сон. Жінкам радить обстежуватися що шість місяців. "Тому що рік це вже забагато, за цей час хвороба може прогресувати", - каже вона.
Лікар онкоцентру Микола Дяк за день у поліклінічному відділенні вже прийняв 28 пацієнтів. Серед обстежених - одна підозра на злоякісне новоутворення на шкірі.
Зі слів медика, кількість пацієнтів із захворюванням шкіри щодня більшає. "Основною причиною виникнення захворювання є інсоляція – сонячне випромінювання", - каже він.
"Як що ви побачили в себе на тілі підозрілий новоутвір, він є пігментований, і ви бачите, що відбуваються якісь зміни, відбувається виразкування, дискомфорт в цій зоні, не чекайте змін, а краще зверніться за консультацією до спеціаліста", - закликав медик.
В онкоцентрі є три операційні зали. Щодня тут проводять до десяти операцій. Микола Дяк оперує пацієнтів із меланомами та новоутвореннями на шкірі.
Карантин і проблеми діагностики
На початку карантину, коли в регіоні був під забороною громадський транспорт в онкоцентрі поменшало звернень, - каже очільник медзакладу.
"Це не говорить про те, що стало менше хворих, а говорить про те, що люди, які вчасно не звернулися, вони прийдуть до нас через пів року, але звернуться із занедбаними раками", - говорить Юрій Малімон.
Зі слів медика, у квітні-травні 2020 року, рівень діагностування у закладі впав на 16%. Заклад не припиняв роботу ні на день.
Пацієнтам, які поступають на стаціонарне лікування в онкоцентр, в обов'язковому порядку роблять швидкі тести на виявлення антигену COVID-19. До завершення карантину обмежили відвідування хворих.
За даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебувають близько мільйона пацієнтів з онкологією. За даними національного канцер-реєстру, щороку в Україні від раку помирає майже 80 тисяч людей. При цьому у 2019 році 35% усіх випадків раку були виявлені на 3 та 4 стадії.
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