Лікарі розповіли, скільки людей рятують від раку у волинському онкоцентрі. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Малімон.



У Всесвітній день боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з пацієнтами та медиками.



Рак молочної залози – не лише жіноча проблема



У відділенні мамології обласного онкоцентру нині лікуються 21 жінка та один чоловік, якому теж діагностували рак молочної залози, розповів лікар Сергій Кучко.



Лучанці Ларисі Проценко діагностували рак І ступеню. Жінка каже, що пухлину виявила випадково. Нещодавно пацієнтці зробили резекцію. Каже: з діагнозом було важко змиритися.



"Це морально дуже тяжко. Ти не розумієш перші дні – що це таке. Мені три дні доходило. Все не вірилось, сподівалась, що це помилковий діагноз", - каже Лариса Проценко.



Нині пацієнтка вірить, що хворобу вдасться подолати й забути як страшний сон. Жінкам радить обстежуватися що шість місяців. "Тому що рік це вже забагато, за цей час хвороба може прогресувати", - каже вона.



Лікар онкоцентру Микола Дяк за день у поліклінічному відділенні вже прийняв 28 пацієнтів. Серед обстежених - одна підозра на злоякісне новоутворення на шкірі.



Зі слів медика, кількість пацієнтів із захворюванням шкіри щодня більшає. "Основною причиною виникнення захворювання є інсоляція – сонячне випромінювання", - каже він.



"Як що ви побачили в себе на тілі підозрілий новоутвір, він є пігментований, і ви бачите, що відбуваються якісь зміни, відбувається виразкування, дискомфорт в цій зоні, не чекайте змін, а краще зверніться за консультацією до спеціаліста", - закликав медик.



В онкоцентрі є три операційні зали. Щодня тут проводять до десяти операцій. Микола Дяк оперує пацієнтів із меланомами та новоутвореннями на шкірі.



Карантин і проблеми діагностики



На початку карантину, коли в регіоні був під забороною громадський транспорт в онкоцентрі поменшало звернень, - каже очільник медзакладу.



"Це не говорить про те, що стало менше хворих, а говорить про те, що люди, які вчасно не звернулися, вони прийдуть до нас через пів року, але звернуться із занедбаними раками", - говорить Юрій Малімон.



Зі слів медика, у квітні-травні 2020 року, рівень діагностування у закладі впав на 16%. Заклад не припиняв роботу ні на день.



Пацієнтам, які поступають на стаціонарне лікування в онкоцентр, в обов'язковому порядку роблять швидкі тести на виявлення антигену COVID-19. До завершення карантину обмежили відвідування хворих.



За даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебувають близько мільйона пацієнтів з онкологією. За даними національного канцер-реєстру, щороку в Україні від раку помирає майже 80 тисяч людей. При цьому у 2019 році 35% усіх випадків раку були виявлені на 3 та 4 стадії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4 лютого усі 180 ліжкомісць у Волинському центрі онкології зайняті. Щодня в центрі роблять до 10 оперативних втручань.Про це розповів Суспільному керівник медзакладуУ Всесвітній день боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з пацієнтами та медиками.У відділенні мамології обласного онкоцентру нині лікуються 21 жінка та один чоловік, якому теж діагностували рак молочної залози, розповів лікарЛучанцідіагностували рак І ступеню. Жінка каже, що пухлину виявила випадково. Нещодавно пацієнтці зробили резекцію. Каже: з діагнозом було важко змиритися."Це морально дуже тяжко. Ти не розумієш перші дні – що це таке. Мені три дні доходило. Все не вірилось, сподівалась, що це помилковий діагноз", - каже Лариса Проценко.Нині пацієнтка вірить, що хворобу вдасться подолати й забути як страшний сон. Жінкам радить обстежуватися що шість місяців. "Тому що рік це вже забагато, за цей час хвороба може прогресувати", - каже вона.Лікар онкоцентруза день у поліклінічному відділенні вже прийняв 28 пацієнтів. Серед обстежених - одна підозра на злоякісне новоутворення на шкірі.Зі слів медика, кількість пацієнтів із захворюванням шкіри щодня більшає. "Основною причиною виникнення захворювання є інсоляція – сонячне випромінювання", - каже він."Як що ви побачили в себе на тілі підозрілий новоутвір, він є пігментований, і ви бачите, що відбуваються якісь зміни, відбувається виразкування, дискомфорт в цій зоні, не чекайте змін, а краще зверніться за консультацією до спеціаліста", - закликав медик.В онкоцентрі є три операційні зали. Щодня тут проводять до десяти операцій. Микола Дяк оперує пацієнтів із меланомами та новоутвореннями на шкірі.На початку карантину, коли в регіоні був під забороною громадський транспорт в онкоцентрі поменшало звернень, - каже очільник медзакладу."Це не говорить про те, що стало менше хворих, а говорить про те, що люди, які вчасно не звернулися, вони прийдуть до нас через пів року, але звернуться із занедбаними раками", - говорить Юрій Малімон.Зі слів медика, у квітні-травні 2020 року, рівень діагностування у закладі впав на 16%. Заклад не припиняв роботу ні на день.Пацієнтам, які поступають на стаціонарне лікування в онкоцентр, в обов'язковому порядку роблять швидкі тести на виявлення антигену COVID-19. До завершення карантину обмежили відвідування хворих.За даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебувають близько мільйона пацієнтів з онкологією. За даними національного канцер-реєстру, щороку в Україні від раку помирає майже 80 тисяч людей. При цьому у 2019 році 35% усіх випадків раку були виявлені на 3 та 4 стадії.

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