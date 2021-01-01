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За вбивство знайомого волинян сів у тюрму на 11 років

За вбивство знайомого волинян сів у тюрму на 11 років
Ковельчанин втрапив за ґрати на 11 років за умисне вбивство знайомого.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Встановили, удень 30 червня 2018 року у квартирі в будинку на вулиці Заводській у Ковелі 33-річний чоловік під час сварки ударив ножем у груди 67-річного знайомого – і той помер.

Вироком Ратнівського районного суду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначено йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

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Теги: ковельчанин, вбивство, суд
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