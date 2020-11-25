Обрали керівника Луцької ради церков

На початку січня створили Луцьку раду церков. Сьогодні ж, 4 лютого, відбулося перше її засідання.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.Під час сьогоднішньої зустрічі прийняли рішення, що представник кожної конфесії головуватиме шість місяців. Першим головуючим Луцької ради церков став старший пастор церков Адвентистів Сьомого Дня у Волинській областіПід час засідання учасники зустрічі також окреслили питання, які варто обговорити найближчим часом. Зокрема, це: проведення уроків християнської етики у навчальних закладах; дошлюбна підготовка молоді; профілактична робота серед молоді щодо шкідливих звичок, булінг, ігроманія тощо; проведення загальноміських християнських заходів та інші.Також до наступного засідання, яке відбудеться через місяць, члени ради напрацюють пропозиції щодо проведення чергового молитовного сніданку, циклу благодійних заходів.Напрацюють члени ради й звернення до керівництва країни щодо врегулювання у законодавчому полі питання функціонування при релігійних організаціях дитячих закладів та соціальних центрів, недопущення розповсюдження у школах та бібліотеках підручника для учнів 5 класу “Принцеса+принцеса: довго і щасливо”, яка пропагує одностатеві шлюби.Зауважують також, що Луцьку раду церков, забезпечення принципів свободи світогляду та віросповідання, залучення релігійних громад до вирішення проблем життєдіяльності міської територіальної громади на засадах духовності та доброчесності.До її складу увійшли представники Волинської єпархієї православної церкви України, Волинської єпархієї Української православної церкви, Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви, Луцького екзархату Української Греко-Католицької церкви, Волинського обласного об’єднання Української церкви Християн віри євангельської, Волинського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів, церкви Адвентистів Сьомого Дня у Волинській області.