Муніципали оголосили «війну» безладу на авторинку Луцька





Про це



Від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафуватимуть водіїв, які порушують правила дорожнього руху на на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.



«Значна частина автовласників, які приїжджають на авторинок паркуються за його межами, на тротуарах, газонах, пішохідних переходах, перехрестях, виїздах з прилеглих територій і, безпосередньо, в місці виїзду, стоянки на проїзній частині в два і більше ряди, зупинки та стоянки на дорозі, яка розділювальну смугу та на зелених насадженнях, чим порушують правила дорожнього руху та правила благоустрою м. Луцька», - йдеться у дописі.



Додатково повідомляють:

— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;

— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Муніципали штрафуватимуть водіїв, які порушують ПДР на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна під час днів роботи авторинку.Про це інформує департамент муніципальної варти.Від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафуватимуть водіїв, які порушують правила дорожнього руху на на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.«Значна частина автовласників, які приїжджають на авторинок паркуються за його межами, на тротуарах, газонах, пішохідних переходах, перехрестях, виїздах з прилеглих територій і, безпосередньо, в місці виїзду, стоянки на проїзній частині в два і більше ряди, зупинки та стоянки на дорозі, яка розділювальну смугу та на зелених насадженнях, чим порушують правила дорожнього руху та правила благоустрою м. Луцька», - йдеться у дописі.Додатково повідомляють:— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію