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Муніципали оголосили «війну» безладу на авторинку Луцька

Муніципали оголосили «війну» безладу на авторинку Луцька
Муніципали штрафуватимуть водіїв, які порушують ПДР на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна під час днів роботи авторинку.

Про це інформує департамент муніципальної варти.

Від 7 лютого протягом трьох місяців кожного четверга та неділі інспектори з паркування та патрульні штрафуватимуть водіїв, які порушують правила дорожнього руху на на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна.

«Значна частина автовласників, які приїжджають на авторинок паркуються за його межами, на тротуарах, газонах, пішохідних переходах, перехрестях, виїздах з прилеглих територій і, безпосередньо, в місці виїзду, стоянки на проїзній частині в два і більше ряди, зупинки та стоянки на дорозі, яка розділювальну смугу та на зелених насадженнях, чим порушують правила дорожнього руху та правила благоустрою м. Луцька», - йдеться у дописі.

Додатково повідомляють:
— порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП — штраф 255 грн;
— порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.


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Теги: муніципали, авторинок, паркування, Єршова, Карбишева, Індустріальна, варте уваги
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Коментарі 4
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Підтримую, а то вже перетворили на "де хочу там і ставлю бо я "барига""
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Муніципали!!!!!!!!!! Наведіть порядок з автогондонами в центрі міста!!!!! На вул.Учительській крутелики,які орендують офіси в будинку де знаходиться "Базилік",без всіляких дозвільних документів зробили стоянку,хоча при в"їзді на стовбі перед очима висить знак_Зупинка заборонена.Асфальту вже нема.Коритами здерли.Болото і ями. Пройти неможливо,впакують штук з п"ятнпдцять корит на всю вулицю,а вулиці то метрів_20 і тільки вишиваєш між ними.Коли наведете порядок?
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Будуть муніципали на авторинку пиз...и получати!!!
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Будеш хіба ти получати від них
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