Волинянина, який викрав чуже авто, оштрафували на чималу суму
Сьогодні, 19:23
У Ковелі чоловік вирішив драйвово розпочати рік та викрав чужу автівку, аби покататися.
Днями над ним відбувся суд, повідомляє ІА "Конкурент".
Так, обвинувачений 1 січня помітив, що поблизу будинку на вулиці Симоменка №39, власник залишив автомобіль марки «Fiat Punto» з ключами всередині. Скориставшись нагодою, він заволодів транспортним засобом, прокатався та покинув його на проїжджій частині.
Під початку судового розгляду між прокуром та зловмисником було укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до неї, чоловіка оштрафували на на 52 700. Автомобіль повернули власнику.
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Днями над ним відбувся суд, повідомляє ІА "Конкурент".
Так, обвинувачений 1 січня помітив, що поблизу будинку на вулиці Симоменка №39, власник залишив автомобіль марки «Fiat Punto» з ключами всередині. Скориставшись нагодою, він заволодів транспортним засобом, прокатався та покинув його на проїжджій частині.
Під початку судового розгляду між прокуром та зловмисником було укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до неї, чоловіка оштрафували на на 52 700. Автомобіль повернули власнику.
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