На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО





Про це йдеться в



Чоловік до бамперу причепив саморобний ковш, який згрібає сніг. Місцеві це зазнімкували і виклали до соцмереж. Користувачі жартують і запитують: «Як тобі таке Ілону Маску?».



Місцеві ж тільки радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. І судячи з прогнозу синоптиків, такий винахід може незабаром дуже стати в нагоді. Бо ж сьогодні обіцяють погіршення погодних умов: зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та Північ країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби чистити заметені вулиці, житель Старого Села у Рівненській області зробив бульдозер із власних «Жигулів».Про це йдеться в ТСН. Чоловік до бамперу причепив саморобний ковш, який згрібає сніг. Місцеві це зазнімкували і виклали до соцмереж. Користувачі жартують і запитують: «Як тобі таке Ілону Маску?».Місцеві ж тільки радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. І судячи з прогнозу синоптиків, такий винахід може незабаром дуже стати в нагоді. Бо ж сьогодні обіцяють погіршення погодних умов: зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та Північ країни.

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