вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО

На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО
Аби чистити заметені вулиці,  житель Старого Села у Рівненській області зробив бульдозер із власних «Жигулів».

Про це йдеться в ТСН.

Чоловік до бамперу причепив саморобний ковш, який згрібає сніг. Місцеві це зазнімкували і виклали до соцмереж. Користувачі жартують і запитують: «Як тобі таке Ілону Маску?».

Місцеві ж тільки радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. І судячи з прогнозу синоптиків, такий винахід може незабаром дуже стати в нагоді. Бо ж сьогодні обіцяють погіршення погодних умов: зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та Північ країни.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, бульдозер, Жигулі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам доведеться заплатити за тепло у січні майже 51 гривню за «квадрат»
Сьогодні, 16:18
Погуляйко представив нову заступницю
Сьогодні, 16:12
На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню
Сьогодні, 15:53
До онлайн-сервісів 104.ua приєднались понад 40 тисяч споживачів «Волиньгазу»
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
«Не надягну маску, поки живу на землі»: на Рівненщині вчителька потрапила в скандал через релігійні переконання «Не надягну маску, поки живу на землі»: на Рівненщині вчителька потрапила в скандал через релігійні переконання
03 лютий, 09:55
На Рівненщині невідомі пошкодили авто журналістці. ФОТО На Рівненщині невідомі пошкодили авто журналістці. ФОТО
02 лютий, 17:20
Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку Пропалив шкіру до кісток: на Рівненщині п'яний чоловік запхав голову та руки у розпалену грубку
29 січень, 00:18
На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки На Рівненщині трьох волинян спіймали на незаконному вилові щуки
20 січень, 05:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам доведеться заплатити за тепло у січні майже 51 гривню за «квадрат»
Сьогодні, 16:18
 0
Погуляйко представив нову заступницю
Сьогодні, 16:12
 0
На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
 0
У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню
Сьогодні, 15:53
 0
До онлайн-сервісів 104.ua приєднались понад 40 тисяч споживачів «Волиньгазу»
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8