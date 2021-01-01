На Рівненщині чоловік зробив бульдозер для чистки снігу із «Жигулів». ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
Аби чистити заметені вулиці, житель Старого Села у Рівненській області зробив бульдозер із власних «Жигулів».
Про це йдеться в ТСН.
Чоловік до бамперу причепив саморобний ковш, який згрібає сніг. Місцеві це зазнімкували і виклали до соцмереж. Користувачі жартують і запитують: «Як тобі таке Ілону Маску?».
Місцеві ж тільки радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. І судячи з прогнозу синоптиків, такий винахід може незабаром дуже стати в нагоді. Бо ж сьогодні обіцяють погіршення погодних умов: зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та Північ країни.
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Про це йдеться в ТСН.
Чоловік до бамперу причепив саморобний ковш, який згрібає сніг. Місцеві це зазнімкували і виклали до соцмереж. Користувачі жартують і запитують: «Як тобі таке Ілону Маску?».
Місцеві ж тільки радіють, що односелець узявся розчищати шляхи. І судячи з прогнозу синоптиків, такий винахід може незабаром дуже стати в нагоді. Бо ж сьогодні обіцяють погіршення погодних умов: зокрема, мокрий сніг та сильні пориви вітру. За прогнозами, найбільше негода зачепить Захід та Північ країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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