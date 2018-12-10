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У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню

У Луцьку чоловік з ножем вдерся до квартири та пограбував господиню
У Луцьку затримали зловмисника за підозрою у вчиненні розбійного нападу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Близько 5-ої години ранку, одразу після скоєння злочину, до поліції зателефонувала потерпіла, жителька Луцька. Жінка розповіла, що чоловік у масці проник до її помешкання та погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволодів грошима та втік.

Оперативники, зібравши усю необхідну інформацію, негайно розпочали пошуки зловмисника. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, уже буквально за декілька годин поліцейські затримали зловмисника неподалік від місця скоєння злочину. У нього вилучили викрадені гроші та ніж.

Правопорушником виявився 35-річний житель Київської області, котрий нетривалий час проживав в обласному центрі у своєї знайомої. До слова, зловмисник у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду злочинів. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний із проникненням у житло. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.


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Теги: розбій, пограбування, Луцьк
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