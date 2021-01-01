Лучанам доведеться заплатити за тепло у січні майже 51 гривню за «квадрат»

ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2021 року в розмірі 50,98 гривні за метр квадратний.Про це йдеться на сайті підприємства.Інформують, для розрахунку розміру нарахувань брався до уваги діючий базовий тариф та середня фактична температура зовнішнього повітря, яка у січні склала -1,88ºС.Для порівняння, у відповідному періоді минулого року ДКП «Луцьктепло» провело нарахування в розмірі 43,64 грн/м2 за вищої середньодобової температури – +0,98ºС. У січні ж 2019 року, за нижчої середньодобової температури зовнішнього повітря – -3,74ºС, – нарахування склало 55,75 грн/м2.Нарахування вже доступні в особистих кабінетах побутових споживачів ДКП «Луцьктепло», а в касах з’являться після 10 лютого.Для споживачів, які відчувають труднощі при оплаті послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, є можливість укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.Для цього необхідно звернутись у Центр обслуговування споживачів, що розташований на вулиці Гулака-Артемовського, 20, або в Муніципальний сервісний центр, що на вулиці Винниченка, 26(приміщення бізнес-центру «Директорія»), написати заяву про реструктуризацію заборгованості.У січні такою опцією скористалися багато споживачі, заборгованість яких сумарно сягає 200 000 грн.Нагадаємо, що у грудні 2020 року лучани платили за послугу з централізованого опалення в розмірі 43,11 гривні за метр квадратний.