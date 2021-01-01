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Лучанам доведеться заплатити за тепло у січні майже 51 гривню за «квадрат»

Лучанам доведеться заплатити за тепло у січні майже 51 гривню за «квадрат»
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у січні 2021 року в розмірі 50,98 гривні за метр квадратний.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Інформують, для розрахунку розміру нарахувань брався до уваги діючий базовий тариф та середня фактична температура зовнішнього повітря, яка у січні склала -1,88ºС.

Для порівняння, у відповідному періоді минулого року ДКП «Луцьктепло» провело нарахування в розмірі 43,64 грн/м2 за вищої середньодобової температури – +0,98ºС. У січні ж 2019 року, за нижчої середньодобової температури зовнішнього повітря – -3,74ºС, – нарахування склало 55,75 грн/м2.

Нарахування вже доступні в особистих кабінетах побутових споживачів ДКП «Луцьктепло», а в касах з’являться після 10 лютого.

Для споживачів, які відчувають труднощі при оплаті послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, є можливість укладення договорів про реструктуризацію заборгованості.

Для цього необхідно звернутись у Центр обслуговування споживачів, що розташований на вулиці Гулака-Артемовського, 20, або в Муніципальний сервісний центр, що на вулиці Винниченка, 26(приміщення бізнес-центру «Директорія»), написати заяву про реструктуризацію заборгованості.

У січні такою опцією скористалися багато споживачі, заборгованість яких сумарно сягає 200 000 грн.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року лучани платили за послугу з централізованого опалення в розмірі 43,11 гривні за метр квадратний.

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Теги: оплата, опалення, платіжки, Луцьк
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