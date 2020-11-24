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Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»

Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
Оприлюднине рішення журі щодо пісні, яку гурт Go_A представить на пісенному конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі.

Про це повідомляє Еспресо.

Так, на розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, були представлені три нові композиції: "Рано", "Церковка" та "Шум". З трьох запропонованих гуртом пісень журі одноголосно обрало - "Шум".

Як зазначається, в основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку.

Пісня "Шум" в інтерпретації гурту Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.

На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп.


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Теги: Євробачення-2021, пісня
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