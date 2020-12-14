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Небайдужий волинянин здав браконьєра, який ловив рибу сітками

Небайдужий волинянин здав браконьєра, який ловив рибу сітками
Завдяки дзвінку небайдужого рибалки викрили браконьєра.

Про це повідомляє пресслужба волинського рибпатруля.

Так, 3 лютого на «гарячу лінію» до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про порушення правил рибальства на водоймі з’єднаній з річкою Чорногузка Луцького району.

Державні інспектори рибоохорони прибули на вказане місце події. Під час обстеження водойми виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 4 сітки загальною довжиною майже 200 метрів.

В сітках була одна щука та один карась, яких випустили у водне середовище. Заборонені знаряддя лову вилучили.

«Ми вдячні кожному небайдужому рибалці за активну позицію у сфері збереження рибних запасів. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: 067-360-78-40»,- повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

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Теги: рибалка, дзвінок, патруль
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