Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал

Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі у запорізькій лікарні, однією із них є підпал.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.Нагадаємо, вночі з 3 на 4 лютогоСлідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.Наразі слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких: можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.Призначили експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.