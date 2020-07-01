Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Сьогодні, 17:38
Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі у запорізькій лікарні, однією із них є підпал.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Нагадаємо, вночі з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
Наразі слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких: можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.
Призначили експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Нагадаємо, вночі з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
Наразі слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких: можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.
Призначили експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
Сьогодні, 17:57
Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Сьогодні, 17:38
Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
Сьогодні, 17:12
Помер журналіст та письменник з Волині
Сьогодні, 17:05