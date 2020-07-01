вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал

Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин пожежі у запорізькій лікарні, однією із них є підпал.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, вночі з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі

Наразі слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких: можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу.

Призначили експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Запоріжжя, пожежа, причини, МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
Сьогодні, 17:57
У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини
Сьогодні, 17:44
Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Сьогодні, 17:38
Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
Сьогодні, 17:12
Помер журналіст та письменник з Волині
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
Сьогодні, 13:23
У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби
Сьогодні, 10:59
У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
01 липень, 2020, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
Сьогодні, 17:57
 0
У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини
Сьогодні, 17:44
 0
Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Сьогодні, 17:38
 0
Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
Сьогодні, 17:12
 0
Помер журналіст та письменник з Волині
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8