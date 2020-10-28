У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини





За місцем розташування лісопильних рам та цехів переробки лісодеревини правоохоронці виявили та вилучили майже 400 кубометрів необлікованої деревини цінних порід дуба та сосни без маркувальних бірок та з бірками, на які нанесена інформація із заниженою сортністю та об’ємами деревини, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Заходи проводились у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.



Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-4 лютого правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у Маневицькому районі.За місцем розташування лісопильних рам та цехів переробки лісодеревини правоохоронці виявили та вилучили майже 400 кубометрів необлікованої деревини цінних порід дуба та сосни без маркувальних бірок та з бірками, на які нанесена інформація із заниженою сортністю та об’ємами деревини, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Заходи проводились у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

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