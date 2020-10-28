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У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини

У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини
3-4 лютого правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у Маневицькому районі.

За місцем розташування лісопильних рам та цехів переробки лісодеревини правоохоронці виявили та вилучили майже 400 кубометрів необлікованої деревини цінних порід дуба та сосни без маркувальних бірок та з бірками, на які нанесена інформація із заниженою сортністю та об’ємами деревини, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Заходи проводились у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини
У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини
У Маневицькому районі – обшуки на пилорамах, вилучили 400 кубометрів деревини


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Теги: обшуки, пилорами, Маневицький район
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