У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті

Нині у Білостоці на виявлення онкологічних захворювань обстежилося 11 жінок. Це втричі менше, ніж торік, каже сімейна лікарка Марія Степанюк.



Такі обстеження у Білостоцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводять уже вдруге, зазначила медичка. З її слів, лікарі пропагують, аби жінки не боялися та зверталися до лікарів.



Щодо раку шийки матки, каже лікарка, то потрібно жінкам регулярно приходити, щоб вчасно виявити це захворювання. Медичка говорить: біоматеріал беруть на дослідження, привозять в онкоцентр і чекають результатів декілька днів.



Місцева жителька Лілія Рудченко на прийом до гінеколога прийшла вперше за три роки. Похід до медика найближчим часом жінка не планувала. Коли ж дізналася, що лікарі приїдуть у село – зібралася і прийшла. Каже: якщо лікарі вже приїхали в село, то варто піти, аби попередити можливі хвороби.



Пенсіонерка Євгенія Лавренюк обстежується щороку. Жінка пильнує за здоров’ям через гінекологічні хвороби. Каже: намагається не пропускати терміни здачі аналізів і під час огляду отримала направлення в онкодиспансер на мамографію.



Нагадаємо, за даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько мільйона пацієнтів з онкологією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Білосток Луцького району безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкологічних захворювань. Профілактичні огляди в сільській місцевості організували благодійний фонд боротьби з раком та Волинський обласний медичний центр онкології.Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".

Нині у Білостоці на виявлення онкологічних захворювань обстежилося 11 жінок. Це втричі менше, ніж торік, каже сімейна лікаркаТакі обстеження у Білостоцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводять уже вдруге, зазначила медичка. З її слів, лікарі пропагують, аби жінки не боялися та зверталися до лікарів.Щодо раку шийки матки, каже лікарка, то потрібно жінкам регулярно приходити, щоб вчасно виявити це захворювання. Медичка говорить: біоматеріал беруть на дослідження, привозять в онкоцентр і чекають результатів декілька днів.Місцева жителькана прийом до гінеколога прийшла вперше за три роки. Похід до медика найближчим часом жінка не планувала. Коли ж дізналася, що лікарі приїдуть у село – зібралася і прийшла. Каже: якщо лікарі вже приїхали в село, то варто піти, аби попередити можливі хвороби.Пенсіонеркаобстежується щороку. Жінка пильнує за здоров’ям через гінекологічні хвороби. Каже: намагається не пропускати терміни здачі аналізів і під час огляду отримала направлення в онкодиспансер на мамографію.Нагадаємо, за даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько мільйона пацієнтів з онкологією.

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