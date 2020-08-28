У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
У селі Білосток Луцького району безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкологічних захворювань. Профілактичні огляди в сільській місцевості організували благодійний фонд боротьби з раком та Волинський обласний медичний центр онкології.
Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".
Нині у Білостоці на виявлення онкологічних захворювань обстежилося 11 жінок. Це втричі менше, ніж торік, каже сімейна лікарка Марія Степанюк.
Такі обстеження у Білостоцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводять уже вдруге, зазначила медичка. З її слів, лікарі пропагують, аби жінки не боялися та зверталися до лікарів.
Щодо раку шийки матки, каже лікарка, то потрібно жінкам регулярно приходити, щоб вчасно виявити це захворювання. Медичка говорить: біоматеріал беруть на дослідження, привозять в онкоцентр і чекають результатів декілька днів.
Місцева жителька Лілія Рудченко на прийом до гінеколога прийшла вперше за три роки. Похід до медика найближчим часом жінка не планувала. Коли ж дізналася, що лікарі приїдуть у село – зібралася і прийшла. Каже: якщо лікарі вже приїхали в село, то варто піти, аби попередити можливі хвороби.
Пенсіонерка Євгенія Лавренюк обстежується щороку. Жінка пильнує за здоров’ям через гінекологічні хвороби. Каже: намагається не пропускати терміни здачі аналізів і під час огляду отримала направлення в онкодиспансер на мамографію.
Нагадаємо, за даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько мільйона пацієнтів з онкологією.
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Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".
Нині у Білостоці на виявлення онкологічних захворювань обстежилося 11 жінок. Це втричі менше, ніж торік, каже сімейна лікарка Марія Степанюк.
Такі обстеження у Білостоцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини проводять уже вдруге, зазначила медичка. З її слів, лікарі пропагують, аби жінки не боялися та зверталися до лікарів.
Щодо раку шийки матки, каже лікарка, то потрібно жінкам регулярно приходити, щоб вчасно виявити це захворювання. Медичка говорить: біоматеріал беруть на дослідження, привозять в онкоцентр і чекають результатів декілька днів.
Місцева жителька Лілія Рудченко на прийом до гінеколога прийшла вперше за три роки. Похід до медика найближчим часом жінка не планувала. Коли ж дізналася, що лікарі приїдуть у село – зібралася і прийшла. Каже: якщо лікарі вже приїхали в село, то варто піти, аби попередити можливі хвороби.
Пенсіонерка Євгенія Лавренюк обстежується щороку. Жінка пильнує за здоров’ям через гінекологічні хвороби. Каже: намагається не пропускати терміни здачі аналізів і під час огляду отримала направлення в онкодиспансер на мамографію.
Нагадаємо, за даними Волинського обласного онкологічного центру, торік на Волині зареєстрували майже дві з половиною тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Загалом в Україні на обліку в закладах охорони здоров'я перебуває близько мільйона пацієнтів з онкологією.
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