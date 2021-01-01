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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 лютого
У Волинській області завтра, 5 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу.

За даними Sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура вночі 5-6º морозу, вдень 4-5º морозу.



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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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