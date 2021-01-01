Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу.



За даними Sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура вночі 5-6º морозу, вдень 4-5º морозу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 5 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура вночі 5-6º морозу, вдень 4-5º морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію