Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 5 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура вночі 5-6º морозу, вдень 4-5º морозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9º морозу, вдень 2-7º морозу.
За даними Sinoptik, у Луцьку завтра, у п'ятницю, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура вночі 5-6º морозу, вдень 4-5º морозу.
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