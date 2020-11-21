«Укрзалізницю» проситимуть повернути поїзд, який їздив до Польщі через Волинь





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій,



Депутати розглянули питання про розвиток в області міжнародних пасажирських перевезень залізничним транспортом. Конкретніше, говорили про перспективи повернення потяга, який з 2017 року курсував маршрутом зі Здолбунова до Холма. Нагадаємо, в червні 2019 року "Укрзалізниця" повідомила про скасування цього маршруту.



Формально в "Укрзалізниці" заявляли, що причиною стали вимоги польських митників сплачувати податок за перевезення палива в баках українських дизель-потягів. Адже, відповідно до польського законодавства, якщо в баку поїзда є понад 200 л палива, то весь надлишок підлягає оподаткуванню. Посилаючись на цю норму, польські митники виписували штрафи та погрожували арештом рухомого складу.



Члени постійної комісії запитували начальника управління транспорту та зв’язку ОДА Наталію Остапович, яких заходів вживає виконавча влада, аби відновити важливий для Волині залізничний маршрут, оскільки з сусідньої Львівщини потяги і далі їздять до Польщі. Однак, у відповідь прозвучало, що "міжнародні залізничні перевезення - поза компетенцією управління". Хоча відповідні листи до "Укрзалізниці" з ОДА надсилали.



Така відповідь і саме відношення до проблеми депутатів не задовільняла. З ініціативи голови комісії Юлії Вусенко депутати вирішили підготувати проєкт звернення до "Укрзалізниці" про відновлення потяга.



Відповідний проєкт рішення рекомендували внести на сесію обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Волинської обласної ради звертатимуться до "Укрзалізниці" із проханням повернути поїзд "Здолбунів-Холм".Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, йдеться на сайті Волиньради.Депутати розглянули питання про розвиток в області міжнародних пасажирських перевезень залізничним транспортом. Конкретніше, говорили про перспективи повернення потяга, який з 2017 року курсував маршрутом зі Здолбунова до Холма. Нагадаємо, вцього маршруту.Формально в "Укрзалізниці" заявляли, що причиною стали вимоги польських митників сплачувати податок за перевезення палива в баках українських дизель-потягів. Адже, відповідно до польського законодавства, якщо в баку поїзда є понад 200 л палива, то весь надлишок підлягає оподаткуванню. Посилаючись на цю норму, польські митники виписували штрафи та погрожували арештом рухомого складу.Члени постійної комісії запитували начальника управління транспорту та зв’язку ОДА, яких заходів вживає виконавча влада, аби відновити важливий для Волині залізничний маршрут, оскільки з сусідньої Львівщини потяги і далі їздять до Польщі. Однак, у відповідь прозвучало, що "міжнародні залізничні перевезення - поза компетенцією управління". Хоча відповідні листи до "Укрзалізниці" з ОДА надсилали.Така відповідь і саме відношення до проблеми депутатів не задовільняла. З ініціативи голови комісіїдепутати вирішили підготувати проєкт звернення до "Укрзалізниці" про відновлення потяга.Відповідний проєкт рішення рекомендували внести на сесію обласної ради.

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