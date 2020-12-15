Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у богослужіннях із нагоди другої річниці сходження на престол Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.До річниці інтронізації та дня народження Предстоятеля Православної церкви України в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулися всенічна, Божественна літургія та подячний молебень, які правили єпископат, інше духовенство зі всієї України, а також екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл.До речі, вперше під час трансляції у фейсбуці святкової служби з Києва було використано сервіс кроспостингу. Відео прямого ефіру, що вели зі сторінки ПЦУ, автоматично відображалося і на єпархіальних сторінках.