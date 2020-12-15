Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія
Сьогодні, 02:16
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у богослужіннях із нагоди другої річниці сходження на престол Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
До річниці інтронізації та дня народження Предстоятеля Православної церкви України в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулися всенічна, Божественна літургія та подячний молебень, які правили єпископат, інше духовенство зі всієї України, а також екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл.
До речі, вперше під час трансляції у фейсбуці святкової служби з Києва було використано сервіс кроспостингу. Відео прямого ефіру, що вели зі сторінки ПЦУ, автоматично відображалося і на єпархіальних сторінках.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
До річниці інтронізації та дня народження Предстоятеля Православної церкви України в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулися всенічна, Божественна літургія та подячний молебень, які правили єпископат, інше духовенство зі всієї України, а також екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл.
До речі, вперше під час трансляції у фейсбуці святкової служби з Києва було використано сервіс кроспостингу. Відео прямого ефіру, що вели зі сторінки ПЦУ, автоматично відображалося і на єпархіальних сторінках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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