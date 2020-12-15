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Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія

Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у богослужіннях із нагоди другої річниці сходження на престол Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

До річниці інтронізації та дня народження Предстоятеля Православної церкви України в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулися всенічна, Божественна літургія та подячний молебень, які правили єпископат, інше духовенство зі всієї України, а також екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл.

До речі, вперше під час трансляції у фейсбуці святкової служби з Києва було використано сервіс кроспостингу. Відео прямого ефіру, що вели зі сторінки ПЦУ, автоматично відображалося і на єпархіальних сторінках.

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Теги: Волинь, ПЦУ, Михаїл
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