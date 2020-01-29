вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику

Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Твори волинської казкарки Наталії Гуркіної потрапили до шкільного підручника.

Про це авторка казок написала на своїй сторінці у фейсбуці.

До підручника Галини Сапун "Українська мова та читання", який призначений для учнів 3 класу, увійшло дві казки Наталії Гуркіної.

Казки називаються "Хіба може бути інакше?" та "Казочка про дружбу". Авторка оприлюднила фото підручника, тому надаємо можливість нашим читачам прочитати обидві казки.

Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, підручник, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Сьогодні, 22:23
Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Волинські льотчики — переможці чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
У Луцьку затримали раніше судимого «закладчика» наркотиків
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин
29 січень, 2020, 22:22
Приватна освіта VS державна школа: яку краще обирати вчителям, дітям та батькам Приватна освіта VS державна школа: яку краще обирати вчителям, дітям та батькам
07 вересень, 2019, 09:19
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
22 січень, 2019, 09:05
Волинським школам не вистачає книг Волинським школам не вистачає книг
01 вересень, 2018, 05:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику
Сьогодні, 22:23
 0
Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
Волинські льотчики — переможці чемпіонату повітряного командування «Захід» із футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
У селі поблизу Луцька безкоштовно обстежували жінок на виявлення онкозахворювань. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
 0
У Луцьку затримали раніше судимого «закладчика» наркотиків
Сьогодні, 20:17
 0
Медіа
відео
1/8