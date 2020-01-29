Казки лучанки надрукували у шкільному підручнику





Про це авторка казок написала на своїй сторінці у фейсбуці.



До підручника Галини Сапун "Українська мова та читання", який призначений для учнів 3 класу, увійшло дві казки Наталії Гуркіної.



Казки називаються "Хіба може бути інакше?" та "Казочка про дружбу". Авторка оприлюднила фото підручника, тому надаємо можливість нашим читачам прочитати обидві казки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Твори волинської казкарки Наталії Гуркіної потрапили до шкільного підручника.Про це авторка казок написала на своїй сторінці у фейсбуці.До підручника Галини Сапун "Українська мова та читання", який призначений для учнів 3 класу, увійшло дві казки Наталії Гуркіної.Казки називаються "Хіба може бути інакше?" та "Казочка про дружбу". Авторка оприлюднила фото підручника, тому надаємо можливість нашим читачам прочитати обидві казки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію