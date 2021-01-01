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У Нововолинську сильний вітер вирвав вікно з балкону будинку. ФОТО

У Нововолинську сильний вітер вирвав вікно з балкону будинку. ФОТО
У Нововолинську вітер вирвав з рамою вікно з балкону одного з багатоквартирних будинків.

Це трапилося 4 лютого на вулиці Стуса, - повідомляє БУГ.

З балкону на 3-му поверсі випала віконна рама. На щастя, ніхто не постраждав. Тротуар, де ходять перехожі, розташований далі.

За повідомленнями УкрГідрометцентру, пориви вітру 4-го лютого передбачалися в 15-20 м/с (I рівнень небезпечності, жовтий).


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Теги: Нововолинськ
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