У Нововолинську сильний вітер вирвав вікно з балкону будинку. ФОТО
Сьогодні, 01:13
У Нововолинську вітер вирвав з рамою вікно з балкону одного з багатоквартирних будинків.
Це трапилося 4 лютого на вулиці Стуса, - повідомляє БУГ.
З балкону на 3-му поверсі випала віконна рама. На щастя, ніхто не постраждав. Тротуар, де ходять перехожі, розташований далі.
За повідомленнями УкрГідрометцентру, пориви вітру 4-го лютого передбачалися в 15-20 м/с (I рівнень небезпечності, жовтий).
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Це трапилося 4 лютого на вулиці Стуса, - повідомляє БУГ.
З балкону на 3-му поверсі випала віконна рама. На щастя, ніхто не постраждав. Тротуар, де ходять перехожі, розташований далі.
За повідомленнями УкрГідрометцентру, пориви вітру 4-го лютого передбачалися в 15-20 м/с (I рівнень небезпечності, жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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