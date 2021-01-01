У Нововолинську сильний вітер вирвав вікно з балкону будинку. ФОТО





Це трапилося 4 лютого на вулиці Стуса, - повідомляє БУГ.



З балкону на 3-му поверсі випала віконна рама. На щастя, ніхто не постраждав. Тротуар, де ходять перехожі, розташований далі.



За повідомленнями УкрГідрометцентру, пориви вітру 4-го лютого передбачалися в 15-20 м/с (I рівнень небезпечності, жовтий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вітер вирвав з рамою вікно з балкону одного з багатоквартирних будинків.Це трапилося 4 лютого на вулиці Стуса, - повідомляє БУГ.З балкону на 3-му поверсі випала віконна рама. На щастя, ніхто не постраждав. Тротуар, де ходять перехожі, розташований далі.За повідомленнями УкрГідрометцентру, пориви вітру 4-го лютого передбачалися в 15-20 м/с (I рівнень небезпечності, жовтий).

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