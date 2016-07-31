Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021





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У першій чверті українки здобули 5 очок переваги. Далі була рівна друга чверть. А от у третій чверті українським баскетболісткам вдалося збільшити свою перевагу до 18 очок. Її вони змогли втримати у четвертій чверті зустрічі.



Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала українка Філевич, яка набрала 29 очок.



В останньому турі, 6 лютого, збірна України на виїзді зіграє з Фінляндією.

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