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Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»

Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»
Луцька міська клінічна лікарня отримала статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта».

Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуці.

3 лютого відзнаку отримали 7 відділень лікарні, а ще 20 підтвердили цей статус, який отримали у 2015 році від Служби організації інфекційного контролю України (СОІК).
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»

Програма «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта» реалізовується в Україні із 2012 р. у співпраці з Асоціацією медичних сестер України. Усі заклади та відділення, які проходять стандартизацію в рамках проекту, заносять у спеціальний реєстр.

"Наша співпраця із СОІК розпочалася з січня 2015 року. Щоб отримати цей статус, відділення проходили гігієнічний аудит, навчання персоналу, встановлювали необхідні аксесуари. Також здійснювався контроль за виконанням рекомендацій. Медичні сестри відділень професійно володіють комплексною системою гігієни рук медичного персоналу, дезінфекції та стерилізації виробів медичного призначення – фахівцем Асоціації СОІК було проведено тестування їхньої роботи", - йдеться у дописі на сторінці лікарні.

Метою проєкту є забезпечення високого рівня гігієни у лікувальних закладах України, профілактика професійного захворювання медичного персоналу, запобігання поширенню внутрішньолікарняних інфекцій, економія коштів лікувальних закладів.
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»
Луцький медзаклад отримав статус «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта»

Програма «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта», надзвичайно важлива для нашого лікувального закладу, тому що це - високий статус відповідності європейським стандартам чистоти та гігієни і кожен працівник відділення зробив свій вагомий внесок для отримання сертифіката. Це спільна заслуга керівництва лікувального закладу, завідувачів відділеннями, старших медичних сестер та усього медичного персоналу.


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Теги: Луцька міська клінічна лікарня, Луцьк, медицина
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