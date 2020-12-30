На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги
Сьогодні, 04:16
На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 16-річний хлопець.
Про це повідомляє Вголос.
Трагедія сталася між селами Кургани і Кам‘янка Березнівського району Рівненської області 4 лютого о 18:53. Водій збив і кинув помирати 16-річного хлопця.
Відомо, що очевидці викликали на місце події медиків. У потерпілого були важкі травми. Його у стані клінічної смерті терміново госпіталізували. Проте неповнолітній помер у реанімації.
Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП та розшукують горе-водія.
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Про це повідомляє Вголос.
Трагедія сталася між селами Кургани і Кам‘янка Березнівського району Рівненської області 4 лютого о 18:53. Водій збив і кинув помирати 16-річного хлопця.
Відомо, що очевидці викликали на місце події медиків. У потерпілого були важкі травми. Його у стані клінічної смерті терміново госпіталізували. Проте неповнолітній помер у реанімації.
Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП та розшукують горе-водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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