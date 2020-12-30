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На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги

На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги
На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомляє Вголос.

Трагедія сталася між селами Кургани і Кам‘янка Березнівського району Рівненської області 4 лютого о 18:53. Водій збив і кинув помирати 16-річного хлопця.

Відомо, що очевидці викликали на місце події медиків. У потерпілого були важкі травми. Його у стані клінічної смерті терміново госпіталізували. Проте неповнолітній помер у реанімації.

Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП та розшукують горе-водія.

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Теги: Рівненщина, аварія
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