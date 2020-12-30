На Рівненщині водій збив 16-річного хлопця і лишив його помирати посеред дороги





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Трагедія сталася між селами Кургани і Кам‘янка Березнівського району Рівненської області 4 лютого о 18:53. Водій збив і кинув помирати 16-річного хлопця.



Відомо, що очевидці викликали на місце події медиків. У потерпілого були важкі травми. Його у стані клінічної смерті терміново госпіталізували. Проте неповнолітній помер у реанімації.



Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП та розшукують горе-водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 16-річний хлопець.Про це повідомляє Вголос Трагедія сталася між селами Кургани і Кам‘янка Березнівського району Рівненської області 4 лютого о 18:53. Водій збив і кинув помирати 16-річного хлопця.Відомо, що очевидці викликали на місце події медиків. У потерпілого були важкі травми. Його у стані клінічної смерті терміново госпіталізували. Проте неповнолітній помер у реанімації.Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП та розшукують горе-водія.

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