Помер відомий український музикант-цимбаліст

Петро Сказків.



Він став відомим після участі в 7-му сезоні шоу "Україна має талант" (2015 рік), де зміг дійти до фіналу. Про смерть українця повідомила у Facebook підприємниця Наталя Кульчицька, - пише

"Згорів, як той вогонь", – відреагував на новину музикант Сашко Положинський.



Свій діагноз 33-річний Сказків дізнався наприкінці 2020 року. У грудні він розповів, що півтора місяці тому потрапив до лікарні з пневмонією, і там йому повідомили, що у нього плоскоклітинний рак легенів G2.



Петро Сказків народився в 1987 році у Ворохті Івано-Франківської області. Відомо, що грати на цимбалах його навчив батько.



Українець був учасником багатьох етнофестивалів, у нього також був рок-колектив під назвою "Джарап" (із гуцульського діалекту – "ялівець").



У чоловіка залишилися дружина і двоє дочок – 2-річна і 4-річна.

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"Згорів, як той вогонь", – відреагував на новину музикант Сашко Положинський.Свій діагноз 33-річний Сказків дізнався наприкінці 2020 року. У грудні він розповів, що півтора місяці тому потрапив до лікарні з пневмонією, і там йому повідомили, що у нього плоскоклітинний рак легенів G2.Петро Сказків народився в 1987 році у Ворохті Івано-Франківської області. Відомо, що грати на цимбалах його навчив батько.Українець був учасником багатьох етнофестивалів, у нього також був рок-колектив під назвою "Джарап" (із гуцульського діалекту – "ялівець").У чоловіка залишилися дружина і двоє дочок – 2-річна і 4-річна.

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