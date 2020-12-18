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Помер відомий український музикант-цимбаліст

Помер відомий український музикант-цимбаліст
У четвер, 4 лютого, внаслідок онкологічного захворювання помер український музикант-цимбаліст Петро Сказків.

Він став відомим після участі в 7-му сезоні шоу "Україна має талант" (2015 рік), де зміг дійти до фіналу. Про смерть українця повідомила у Facebook підприємниця Наталя Кульчицька, - пише Obozrevatel.

"Згорів, як той вогонь", – відреагував на новину музикант Сашко Положинський.

Свій діагноз 33-річний Сказків дізнався наприкінці 2020 року. У грудні він розповів, що півтора місяці тому потрапив до лікарні з пневмонією, і там йому повідомили, що у нього плоскоклітинний рак легенів G2.

Петро Сказків народився в 1987 році у Ворохті Івано-Франківської області. Відомо, що грати на цимбалах його навчив батько.

Українець був учасником багатьох етнофестивалів, у нього також був рок-колектив під назвою "Джарап" (із гуцульського діалекту – "ялівець").

У чоловіка залишилися дружина і двоє дочок – 2-річна і 4-річна.

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Теги: смерть, Україна
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