Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець





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Повідомляють, що трагедія сталася 1 лютого. Працівник впав з 12-го поверху на 11-ий, втратив свідомість та отримав травму голови, хоча був у шоломі. Його спустили вниз за допомогою будівельного крана, оскільки пожежна машина не могла наблизитися до будівлі.



Чоловік помер у лікарні. Слідство з 'ясовує причини смертельного інциденту.



Компанія Global Office висловила співчуття родині загиблого та заявила, що співпрацює з поліцією для встановлення всіх обставин цієї трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівельному майданчику комплексу хмарочосів Global Office в Катовіце загинув 55-річний громадянин України.Про це пише УНН з посиланням на польське видання Dziennik Zachodni.Повідомляють, що трагедія сталася 1 лютого. Працівник впав з 12-го поверху на 11-ий, втратив свідомість та отримав травму голови, хоча був у шоломі. Його спустили вниз за допомогою будівельного крана, оскільки пожежна машина не могла наблизитися до будівлі.Чоловік помер у лікарні. Слідство з 'ясовує причини смертельного інциденту.Компанія Global Office висловила співчуття родині загиблого та заявила, що співпрацює з поліцією для встановлення всіх обставин цієї трагедії.

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