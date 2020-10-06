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Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець

Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець
На будівельному майданчику комплексу хмарочосів Global Office в Катовіце загинув 55-річний громадянин України.

Про це пише УНН з посиланням на польське видання Dziennik Zachodni.

Повідомляють, що трагедія сталася 1 лютого. Працівник впав з 12-го поверху на 11-ий, втратив свідомість та отримав травму голови, хоча був у шоломі. Його спустили вниз за допомогою будівельного крана, оскільки пожежна машина не могла наблизитися до будівлі.

Чоловік помер у лікарні. Слідство з 'ясовує причини смертельного інциденту.

Компанія Global Office висловила співчуття родині загиблого та заявила, що співпрацює з поліцією для встановлення всіх обставин цієї трагедії.

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Теги: Польща, трагедія, смерть
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