Повідомили, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 08:45
4923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 885 осіб;
летальних випадків – 158;
одужало – 8 185 осіб;
здійснили тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 237 169 осіб;
одужало – 1 063 591 особа;
летальних випадків – 22 707;
провели ПЛР-тестувань – 6 350 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 321 випадок;
Вінницька область – 271 випадок;
Волинська область – 127 випадків;
Дніпропетровська область – 287 випадків;
Донецька область – 146 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 209 випадків;
Запорізька область – 334 випадки;
Івано-Франківська область – 433 випадки;
Київська область – 272 випадки;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 39 випадків;
Львівська область – 406 випадків;
Миколаївська область – 160 випадків;
Одеська область – 157 випадків;
Полтавська область – 173 випадки;
Рівненська область – 163 випадки;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 190 випадків;
Херсонська область – 47 випадків;
Хмельницька область – 231 випадок;
Черкаська область – 144 випадки;
Чернівецька область – 270 випадків;
Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 885 осіб;
летальних випадків – 158;
одужало – 8 185 осіб;
здійснили тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 237 169 осіб;
одужало – 1 063 591 особа;
летальних випадків – 22 707;
провели ПЛР-тестувань – 6 350 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 321 випадок;
Вінницька область – 271 випадок;
Волинська область – 127 випадків;
Дніпропетровська область – 287 випадків;
Донецька область – 146 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 209 випадків;
Запорізька область – 334 випадки;
Івано-Франківська область – 433 випадки;
Київська область – 272 випадки;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 39 випадків;
Львівська область – 406 випадків;
Миколаївська область – 160 випадків;
Одеська область – 157 випадків;
Полтавська область – 173 випадки;
Рівненська область – 163 випадки;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 190 випадків;
Херсонська область – 47 випадків;
Хмельницька область – 231 випадок;
Черкаська область – 144 випадки;
Чернівецька область – 270 випадків;
Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 08:45
Десантниця з Волині розповіла, як пішла служити у військо
Сьогодні, 08:10
Впав з 12 поверху: в Польщі загинув українець
Сьогодні, 07:35
У Кабміні повідомили, коли для українців відкриють кордони
Сьогодні, 06:31