Повідомили, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема





Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 885 осіб;

летальних випадків – 158;

одужало – 8 185 осіб;

здійснили тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 237 169 осіб;

одужало – 1 063 591 особа;

летальних випадків – 22 707;

провели ПЛР-тестувань – 6 350 442.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.Про це повідомляє міністр охорони здоров'яу своєму фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 885 осіб;летальних випадків – 158;одужало – 8 185 осіб;здійснили тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 237 169 осіб;одужало – 1 063 591 особа;летальних випадків – 22 707;провели ПЛР-тестувань – 6 350 442.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 321 випадок;Вінницька область – 271 випадок;Волинська область – 127 випадків;Дніпропетровська область – 287 випадків;Донецька область – 146 випадків;Житомирська область – 162 випадки;Закарпатська область – 209 випадків;Запорізька область – 334 випадки;Івано-Франківська область – 433 випадки;Київська область – 272 випадки;Кіровоградська область – 25 випадків;Луганська область – 39 випадків;Львівська область – 406 випадків;Миколаївська область – 160 випадків;Одеська область – 157 випадків;Полтавська область – 173 випадки;Рівненська область – 163 випадки;Сумська область – 81 випадок;Тернопільська область – 174 випадки;Харківська область – 190 випадків;Херсонська область – 47 випадків;Хмельницька область – 231 випадок;Черкаська область – 144 випадки;Чернівецька область – 270 випадків;Чернігівська область – 101 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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