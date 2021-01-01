У Луцьку сталася пожежа у квартирі

Учора, 4 лютого, на території Волинської області виникло 2 пожежі – в Ковельському районі та в обласному центрі.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що о 23:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Гулака-Артемовського в місті Луцьку – пожежа виникла в квартирі на першому поверсі.Силами рятувальників 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини горіння локалізоване о 23:27, ліквідоване – о 23:30. Внаслідок пожежі знищене будівельне сміття й вікно в квартирі, вогнем пошкоджене внутрішнє оздоблення стіни на незначній площі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню горіння на сусідні квартири.Окрім того, у селі Кашівка Ковельського району працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Кашівка ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді.