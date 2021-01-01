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У Луцьку сталася пожежа у квартирі

У Луцьку сталася пожежа у квартирі
Учора, 4 лютого, на території Волинської області виникло 2 пожежі – в Ковельському районі та в обласному центрі.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що о 23:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Гулака-Артемовського в місті Луцьку – пожежа виникла в квартирі на першому поверсі.

Силами рятувальників 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини горіння локалізоване о 23:27, ліквідоване – о 23:30. Внаслідок пожежі знищене будівельне сміття й вікно в квартирі, вогнем пошкоджене внутрішнє оздоблення стіни на незначній площі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню горіння на сусідні квартири.

Окрім того, у селі Кашівка Ковельського району працівники 21-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Кашівка ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді.


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Теги: пожежа, Луцьк, Гулака-Артемовського
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