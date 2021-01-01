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Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів

Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
У колекції литовської онлайн-бібліотеки пощастило віднайти справжні фотораритети, які були зроблені на території Волині.

Світлини дозволяють більше дізнатись про те, який вигляд мали мешканці тогочасного містечка Любешів, - пишуть Волинські новини.

Кадри датуються 1912 роком. Їх автором є білоруський етнограф, археолог та фольклорист Ісаак Сєрбов (1871-1943).

У 1910-1913 роках Ісаак Сєрбов як член Північно-Західного відділу Російського географічного товариства організовував етнографічні експедиції в Білоруське Полісся і частково Волинське Полісся. Метою подорожі було вивчення художньої, музичної, пісенної, літературної творчості і матеріальної культури місцевого населення.

Варто сказати, що в 1912 році Любешів перебував у складі Пінського повіту Мінської губернії.
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів

Дослідник, окрім Любешева, також відвідав низку інших населених пунктів, які сьогодні є на мапі Волинської області, а саме село Пожог та Березна Любешівського району.

Знайомство із життям мешканців Полісся справило враження на дослідника, але місцеві були здивовані не менше. Більшість з них вперше побачили велосипед та фотоапарат.

Відомо, що Ісаак Сєрбов у свої поїздки по Поліссі возив громіздкий фотоапарат, яким робив світлини. Раніше ці фото були в інтернеті в досить поганій якості, проте буквально недавно литовська бібліотека поділилася фотографіями чудової якості, на яких можна розгледіти всі деталі.
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів

Усього в Любешеві дослідник зробив 32 фото, серед них є кадри людей у народному одязі, також на кількох світлинах можна побачити центр містечка.

Цінно, що більшість фотографій мають підписи, хто саме на них зображений. Зокрема, серед мешканців Любешева згадуються такі прізвища: Клубук, Мирончук, Принчук, Гриць, Полікарпчук, Горщар, Свищ, Горщарук та інші.

Усі фото знаходяться у відкритому доступі на сторінці бібліотеки.

Джерело фото: kolekcijos.biblioteka.vu.lt

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів

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Теги: раритетні фото, Любешів
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