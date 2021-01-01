Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Сьогодні, 19:34
У колекції литовської онлайн-бібліотеки пощастило віднайти справжні фотораритети, які були зроблені на території Волині.
Світлини дозволяють більше дізнатись про те, який вигляд мали мешканці тогочасного містечка Любешів, - пишуть Волинські новини.
Кадри датуються 1912 роком. Їх автором є білоруський етнограф, археолог та фольклорист Ісаак Сєрбов (1871-1943).
У 1910-1913 роках Ісаак Сєрбов як член Північно-Західного відділу Російського географічного товариства організовував етнографічні експедиції в Білоруське Полісся і частково Волинське Полісся. Метою подорожі було вивчення художньої, музичної, пісенної, літературної творчості і матеріальної культури місцевого населення.
Варто сказати, що в 1912 році Любешів перебував у складі Пінського повіту Мінської губернії.
Дослідник, окрім Любешева, також відвідав низку інших населених пунктів, які сьогодні є на мапі Волинської області, а саме село Пожог та Березна Любешівського району.
Знайомство із життям мешканців Полісся справило враження на дослідника, але місцеві були здивовані не менше. Більшість з них вперше побачили велосипед та фотоапарат.
Відомо, що Ісаак Сєрбов у свої поїздки по Поліссі возив громіздкий фотоапарат, яким робив світлини. Раніше ці фото були в інтернеті в досить поганій якості, проте буквально недавно литовська бібліотека поділилася фотографіями чудової якості, на яких можна розгледіти всі деталі.
Усього в Любешеві дослідник зробив 32 фото, серед них є кадри людей у народному одязі, також на кількох світлинах можна побачити центр містечка.
Цінно, що більшість фотографій мають підписи, хто саме на них зображений. Зокрема, серед мешканців Любешева згадуються такі прізвища: Клубук, Мирончук, Принчук, Гриць, Полікарпчук, Горщар, Свищ, Горщарук та інші.
Усі фото знаходяться у відкритому доступі на сторінці бібліотеки.
Джерело фото: kolekcijos.biblioteka.vu.lt
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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Світлини дозволяють більше дізнатись про те, який вигляд мали мешканці тогочасного містечка Любешів, - пишуть Волинські новини.
Кадри датуються 1912 роком. Їх автором є білоруський етнограф, археолог та фольклорист Ісаак Сєрбов (1871-1943).
У 1910-1913 роках Ісаак Сєрбов як член Північно-Західного відділу Російського географічного товариства організовував етнографічні експедиції в Білоруське Полісся і частково Волинське Полісся. Метою подорожі було вивчення художньої, музичної, пісенної, літературної творчості і матеріальної культури місцевого населення.
Варто сказати, що в 1912 році Любешів перебував у складі Пінського повіту Мінської губернії.
Дослідник, окрім Любешева, також відвідав низку інших населених пунктів, які сьогодні є на мапі Волинської області, а саме село Пожог та Березна Любешівського району.
Знайомство із життям мешканців Полісся справило враження на дослідника, але місцеві були здивовані не менше. Більшість з них вперше побачили велосипед та фотоапарат.
Відомо, що Ісаак Сєрбов у свої поїздки по Поліссі возив громіздкий фотоапарат, яким робив світлини. Раніше ці фото були в інтернеті в досить поганій якості, проте буквально недавно литовська бібліотека поділилася фотографіями чудової якості, на яких можна розгледіти всі деталі.
Усього в Любешеві дослідник зробив 32 фото, серед них є кадри людей у народному одязі, також на кількох світлинах можна побачити центр містечка.
Цінно, що більшість фотографій мають підписи, хто саме на них зображений. Зокрема, серед мешканців Любешева згадуються такі прізвища: Клубук, Мирончук, Принчук, Гриць, Полікарпчук, Горщар, Свищ, Горщарук та інші.
Усі фото знаходяться у відкритому доступі на сторінці бібліотеки.
Джерело фото: kolekcijos.biblioteka.vu.lt
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
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