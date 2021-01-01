Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів





Світлини дозволяють більше дізнатись про те, який вигляд мали мешканці тогочасного містечка Любешів, - пишуть



Кадри датуються 1912 роком. Їх автором є білоруський етнограф, археолог та фольклорист Ісаак Сєрбов (1871-1943).



У 1910-1913 роках Ісаак Сєрбов як член Північно-Західного відділу Російського географічного товариства організовував етнографічні експедиції в Білоруське Полісся і частково Волинське Полісся. Метою подорожі було вивчення художньої, музичної, пісенної, літературної творчості і матеріальної культури місцевого населення.



Варто сказати, що в 1912 році Любешів перебував у складі Пінського повіту Мінської губернії.



Дослідник, окрім Любешева, також відвідав низку інших населених пунктів, які сьогодні є на мапі Волинської області, а саме село Пожог та Березна Любешівського району.



Знайомство із життям мешканців Полісся справило враження на дослідника, але місцеві були здивовані не менше. Більшість з них вперше побачили велосипед та фотоапарат.



Відомо, що Ісаак Сєрбов у свої поїздки по Поліссі возив громіздкий фотоапарат, яким робив світлини. Раніше ці фото були в інтернеті в досить поганій якості, проте буквально недавно литовська бібліотека поділилася фотографіями чудової якості, на яких можна розгледіти всі деталі.



Усього в Любешеві дослідник зробив 32 фото, серед них є кадри людей у народному одязі, також на кількох світлинах можна побачити центр містечка.



Цінно, що більшість фотографій мають підписи, хто саме на них зображений. Зокрема, серед мешканців Любешева згадуються такі прізвища: Клубук, Мирончук, Принчук, Гриць, Полікарпчук, Горщар, Свищ, Горщарук та інші.



Усі фото знаходяться у відкритому доступі на сторінці бібліотеки.



Джерело фото: kolekcijos.biblioteka.vu.lt



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО



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