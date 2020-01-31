Стало відомо, чому не працює санаторій «Дачний» на Волині. ВІДЕО





Директорка медзакладу Ірина Горавська розповіла, що не працюють від початку року через коронавірус та відсутність фінансування, - пише



Нині у коридорах санаторію порожньо.



Як відомо, у санаторії "Дачний" допомагають дітям із неврологічною та ортопедичною патологією. Щороку там проходить реабілітацію майже тисяча дітей, розповів головний лікар Олег Лопатін. До карантину санаторій працював впродовж року без зупинок.



"Частина коштів надходить у реабілітаційний заклад від органів соцзахисту", – сказала заступниця директора департаменту соцзахисту населення Волинської облдержадміністрації Оксана Гобод.



З її слів, торік на область дали три мільйони гривень, на цей рік передбачено п'ять мільйонів.



"Розподілені три категорії дітей: на 1-2 категорії виділяється по 16 тисяч для реабілітації, для третьої, найскладнішої, виділяється 25 тисяч гривень", – зауважила посадовиця.



За коментарем Суспільне звернулося до голови обласної ради. Григорій Недопад розповів, що з фінансуванням наразі скрутно, адже було невиконання бюджету 2020 року. Каже, що кошти на забезпечення інклюзії та сигналізації в санаторії будуть виділяти, а далі будуть переглядати розрахунки від керівника закладу.



У санаторії сподіваються, що зможуть відновити роботу з березня. Зі слів директорки Ірини Горавської, дітей з медичними показами оздоровлюватимуть і реабілітовуватимуть безплатно. Для додаткового фінансування готують документи, щоб укласти угоди на два пакети послуг з Національною службою здоров'я України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторій для дітей з батьками "Дачний", у якому реабілітовують і лікують дітей з особливими потребами, з початку року не функціонує.Директорка медзакладурозповіла, що не працюють від початку року через коронавірус та відсутність фінансування, - пише Суспільне Нині у коридорах санаторію порожньо.Як відомо, у санаторії "Дачний" допомагають дітям із неврологічною та ортопедичною патологією. Щороку там проходить реабілітацію майже тисяча дітей, розповів головний лікар. До карантину санаторій працював впродовж року без зупинок."Частина коштів надходить у реабілітаційний заклад від органів соцзахисту", – сказала заступниця директора департаменту соцзахисту населення Волинської облдержадміністраціїЗ її слів, торік на область дали три мільйони гривень, на цей рік передбачено п'ять мільйонів."Розподілені три категорії дітей: на 1-2 категорії виділяється по 16 тисяч для реабілітації, для третьої, найскладнішої, виділяється 25 тисяч гривень", – зауважила посадовиця.За коментарем Суспільне звернулося до голови обласної ради.розповів, що з фінансуванням наразі скрутно, адже було невиконання бюджету 2020 року. Каже, що кошти на забезпечення інклюзії та сигналізації в санаторії будуть виділяти, а далі будуть переглядати розрахунки від керівника закладу.У санаторії сподіваються, що зможуть відновити роботу з березня. Зі слів директорки Ірини Горавської, дітей з медичними показами оздоровлюватимуть і реабілітовуватимуть безплатно. Для додаткового фінансування готують документи, щоб укласти угоди на два пакети послуг з Національною службою здоров'я України.

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