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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одна смерть і 128 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Одна смерть і 128 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 128 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4, серед медпрацівників — 5). Одужало за добу – 77 осіб, летальних випадків – 1.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 37 309 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1716 у дітей та 2605 у медичних працівників. Одужало 34 623 особи, з них 1623 дитини та 2490 медичних працівників. 588 випадків хвороби завершився летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2098.

Одна смерть і 128 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Одна смерть і 128 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу


Додають, що за весь час пандемії в області зареєстрували 39 455 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 138 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 147105 осіб. За минулу добу – 446 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 84 та приватними лабораторіями – 116.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 128 301 особу. За останню добу – 547, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 532 та приватними лабораторіями — 7.

До слова, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 лютого в Україні зафіксували 4923 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало за добу 8185 осіб, померло – 158.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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