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На Волині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами

На Волині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами
У Любешівському районі сталася аварія за участю автобуса.

Автопригода трапилася учора, 4 лютого, на автодорозі неподалік села Деревок. Слідчі з’ясовуть усі обставини автопригоди, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.

Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: кювет, Деревок, аварія, автобус
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