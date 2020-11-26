На Волині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами





Автопригода трапилася учора, 4 лютого, на автодорозі неподалік села Деревок. Слідчі з’ясовуть усі обставини автопригоди, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.



Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі сталася аварія за участю автобуса.Автопригода трапилася учора, 4 лютого, на автодорозі неподалік села Деревок. Слідчі з’ясовуть усі обставини автопригоди, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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