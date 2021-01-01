Волонтери просять підтримати дітей-двійнят з Волині, вітчим яких загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.народилися в один день, і 6 лютого двійнята святкуватимуть уже 11-ий свій день народження. Їх вітчим – захисник Українибув мобілізований у лютому 2015 року, був старшим солдатом, номер обслуги 15-го окремого мотопіхотного батальйону, загинув 3 травня 2015 року, підірвавшись у БРДМ-2 на закладеному фугасі по дорозі біля с. Катеринівка на Луганщині. Дружина Любов Анатоліївна лишилася одна з чотирма дітьми на руках.Настя та Назар ходять до 5-го класу місцевої школи. Шкільне навчання дітям дається досить легко. Вони мають хороші оцінки майже з усіх предметів, за винятком англійської мови, яку хлопчик ніяк не може засвоїти, а відвідування індивідуальних занять з приходом карантину стало неможливим. Проте Назар залюбки вивчає математику, історію, інформатику. А його сестричка надає перевагу читанню творів із літературного читання і зарубіжної літератури, та ще музиці.Обоє дітлахів відвідують гурток з різьби, де навчаються не лише вирізати по дереву цікаві деталі, але й випалювати ці вироби, роблячи зі звичайної деревини цілі витвори мистецтва. Назар залюбки ходить на секцію з футболу один раз на тиждень, а до Дня збройний сил України навіть був учасником козацьких розваг – змагань на першість між школами району. Любить хлопець кататися на велосипеді та рибалити, тільки й шукає нагоди, аби з кимось поїхати до річки. А ще ролики та скейтборд давно підкорені Назаром.Настуся багато часу проводить за співами, їздить на додаткові заняття до колишнього районного центру. Співи та танці – це частина її самої, навіть удома, граючись, вона постійно співає. А ще любить робити це спільно з мамою, замість казочки «на добраніч». Настине сольне виконання можна почути у стінах школи, проте дівчинка залюбки співає ще й у церковному хорі.Окрім того, у іменинниці є ще одна, поки не здійснена мрія – навчитися грати на піаніно. Вона спробувала якось грати на гітарі, та їй цей інструмент не підійшов, бо дуже болять пальці після гри. Удома має невеличний синтезатор і радо ним користується, але хотіла б щось більше.Хоч вподобання двійнят трохи відрізняються, та вони досить багато часу проводять разом. Зимові розваги на гірках з друзями, однокласниками, гра у сніжки, катання на санчатах та лижах – це лише частина занять після закінчення уроків. Окрім того, діти і вдома займаються саморозвитком. Вони залюбки малюють, роблять браслети з резинок, готують поробки у техніці квілінгу. А останнім часом перейняли від мами вишивання бісером.Єдиним відпочинком дітлахам слугували поїздки на озеро Світязь влітку, де мама Люба орендувала дачу у знайомих. Більше ніде – ні в Україні, ні закордоном – родина не була.Незважаючи на те, що Назарчик та Настуня ще не зовсім дорослі, у них вже є перші мрії стосовно майбутніх професій. Хлопчик мріє про професію поліцейського, аби сприяти правопорядку в Україні. А дівчинка хотіла б стати лікарем, аби всі люди були здорові.Такий вибір обумовлений уже звичним для дітей побутом. Останнє потрясіння, що сталося з Настею, внесло корективи у все її життя, зокрема вона змушена була покинути заняття з танців. Влітку у дівчинки виявили тяжку форму діабету (отримала 1 групу інвалідності), через що вона пережила неабиякий стрес. Цькування і насмішки зі сторони однокласників лише погіршили її стан. Кожні дві години Насті колють інсулін, кожні півроку вона мусить проходити реабілітацію у Луцьку, дитя повинне дотримуватися спеціальної дієти (для приготування продуктів катастрофічно не вистачає пароварки або мультиварки з функцією приготування на пару). У зв’язку з цими подіями мама Люба мусила піти з роботи на хлібозаводі, адже доглядати за дитиною немає кому (бабуся, яка підтримувала дочку, теж зараз у лікарні).Тож коштів, щоб забезпечити дітей усім необхідним, катастрофічно не вистачає. Є потреба також в одязі для Настусі, зокрема у кофтах і штанах, так як дівчина уже носить мамині речі, бо росте дуже швидко і ненька не встигає купувати їй нові.Настя і Назар дуже люблять читати різні книги, як художні, так і енциклопедії. Особливе місце поміж інших книг займає енциклопедія про Україну. Діти знають напам’ять гімн нашої держави, прапор та герб не сплутають ні з яким іншим. Вони усвідомлюють, що у нас в країні йде війна, і що їх вітчим героїчно поклав своє життя задля миру та єдності в Україні, заради того, щоб агресор вийшов з нашої землі раз і назавжди. Тому щиро бережуть традиції українського народу, носять вишиванки та шанують свою матусю і неньку Україну.Зробити сюрприз нашим іменинникам може кожен, привітавши їх з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про вітчима діток є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gyl.htm