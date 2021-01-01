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Волонтери просять підтримати дітей-двійнят з Волині, вітчим яких загинув на Донбасі

Волонтери просять підтримати дітей-двійнят з Волині, вітчим яких загинув на Донбасі
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Анастасія і Назар Петруки народилися в один день, і 6 лютого двійнята святкуватимуть уже 11-ий свій день народження. Їх вітчим – захисник України Гіль Юрій Сергійович був мобілізований у лютому 2015 року, був старшим солдатом, номер обслуги 15-го окремого мотопіхотного батальйону, загинув 3 травня 2015 року, підірвавшись у БРДМ-2 на закладеному фугасі по дорозі біля с. Катеринівка на Луганщині. Дружина Любов Анатоліївна лишилася одна з чотирма дітьми на руках.

Настя та Назар ходять до 5-го класу місцевої школи. Шкільне навчання дітям дається досить легко. Вони мають хороші оцінки майже з усіх предметів, за винятком англійської мови, яку хлопчик ніяк не може засвоїти, а відвідування індивідуальних занять з приходом карантину стало неможливим. Проте Назар залюбки вивчає математику, історію, інформатику. А його сестричка надає перевагу читанню творів із літературного читання і зарубіжної літератури, та ще музиці.

Обоє дітлахів відвідують гурток з різьби, де навчаються не лише вирізати по дереву цікаві деталі, але й випалювати ці вироби, роблячи зі звичайної деревини цілі витвори мистецтва. Назар залюбки ходить на секцію з футболу один раз на тиждень, а до Дня збройний сил України навіть був учасником козацьких розваг – змагань на першість між школами району. Любить хлопець кататися на велосипеді та рибалити, тільки й шукає нагоди, аби з кимось поїхати до річки. А ще ролики та скейтборд давно підкорені Назаром.

Настуся багато часу проводить за співами, їздить на додаткові заняття до колишнього районного центру. Співи та танці – це частина її самої, навіть удома, граючись, вона постійно співає. А ще любить робити це спільно з мамою, замість казочки «на добраніч». Настине сольне виконання можна почути у стінах школи, проте дівчинка залюбки співає ще й у церковному хорі.

Окрім того, у іменинниці є ще одна, поки не здійснена мрія – навчитися грати на піаніно. Вона спробувала якось грати на гітарі, та їй цей інструмент не підійшов, бо дуже болять пальці після гри. Удома має невеличний синтезатор і радо ним користується, але хотіла б щось більше.

Хоч вподобання двійнят трохи відрізняються, та вони досить багато часу проводять разом. Зимові розваги на гірках з друзями, однокласниками, гра у сніжки, катання на санчатах та лижах – це лише частина занять після закінчення уроків. Окрім того, діти і вдома займаються саморозвитком. Вони залюбки малюють, роблять браслети з резинок, готують поробки у техніці квілінгу. А останнім часом перейняли від мами вишивання бісером.

Єдиним відпочинком дітлахам слугували поїздки на озеро Світязь влітку, де мама Люба орендувала дачу у знайомих. Більше ніде – ні в Україні, ні закордоном – родина не була.

Незважаючи на те, що Назарчик та Настуня ще не зовсім дорослі, у них вже є перші мрії стосовно майбутніх професій. Хлопчик мріє про професію поліцейського, аби сприяти правопорядку в Україні. А дівчинка хотіла б стати лікарем, аби всі люди були здорові.

Такий вибір обумовлений уже звичним для дітей побутом. Останнє потрясіння, що сталося з Настею, внесло корективи у все її життя, зокрема вона змушена була покинути заняття з танців. Влітку у дівчинки виявили тяжку форму діабету (отримала 1 групу інвалідності), через що вона пережила неабиякий стрес. Цькування і насмішки зі сторони однокласників лише погіршили її стан. Кожні дві години Насті колють інсулін, кожні півроку вона мусить проходити реабілітацію у Луцьку, дитя повинне дотримуватися спеціальної дієти (для приготування продуктів катастрофічно не вистачає пароварки або мультиварки з функцією приготування на пару). У зв’язку з цими подіями мама Люба мусила піти з роботи на хлібозаводі, адже доглядати за дитиною немає кому (бабуся, яка підтримувала дочку, теж зараз у лікарні).

Тож коштів, щоб забезпечити дітей усім необхідним, катастрофічно не вистачає. Є потреба також в одязі для Настусі, зокрема у кофтах і штанах, так як дівчина уже носить мамині речі, бо росте дуже швидко і ненька не встигає купувати їй нові.

Настя і Назар дуже люблять читати різні книги, як художні, так і енциклопедії. Особливе місце поміж інших книг займає енциклопедія про Україну. Діти знають напам’ять гімн нашої держави, прапор та герб не сплутають ні з яким іншим. Вони усвідомлюють, що у нас в країні йде війна, і що їх вітчим героїчно поклав своє життя задля миру та єдності в Україні, заради того, щоб агресор вийшов з нашої землі раз і назавжди. Тому щиро бережуть традиції українського народу, носять вишиванки та шанують свою матусю і неньку Україну.

Зробити сюрприз нашим іменинникам може кожен, привітавши їх з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про вітчима діток є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gyl.htm

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження, двійнята
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