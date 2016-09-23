На Волині викрили злодіїв, які вкрали електроінструменти

На Волині поліцейські розкрили дві крадіжки інструментів.Так, 4 лютого до правоохоронціі звернувся керівник приватного підприємства, - інфоомує Ковельське районне управління поліції Волинської області.25-річний чоловік повідомив, що із господарського приміщення у селі Поворськ викрали бензопилу "STIHL". Сума збитків - майже 9 тисяч гривень.Поліцейський офіцер громади спільно з дільничним офіцером поліції встановили, що до крадіжки причетний 56-річний місцевий мешканць.Інструмент вилучили та повернуть власнику.Цього ж дня до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 28-річний місцевий мешканець та повідомив, що по обіді у нього викрали електродриль, котру він залишив на лавці без нагляду.Працівники поліції з'ясували, що крадіжку вчинив 46-річний мешканець Любомля. Викрадену річ вилучили.За двома фактами відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.