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На Волині викрили злодіїв, які вкрали електроінструменти

На Волині викрили злодіїв, які вкрали електроінструменти
На Волині поліцейські розкрили дві крадіжки інструментів.

Так, 4 лютого до правоохоронціі звернувся керівник приватного підприємства, - інфоомує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

25-річний чоловік повідомив, що із господарського приміщення у селі Поворськ викрали бензопилу "STIHL". Сума збитків - майже 9 тисяч гривень.

Поліцейський офіцер громади спільно з дільничним офіцером поліції встановили, що до крадіжки причетний 56-річний місцевий мешканць.
Інструмент вилучили та повернуть власнику.

Цього ж дня до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 28-річний місцевий мешканець та повідомив, що по обіді у нього викрали електродриль, котру він залишив на лавці без нагляду.

Працівники поліції з'ясували, що крадіжку вчинив 46-річний мешканець Любомля. Викрадену річ вилучили.

За двома фактами відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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Теги: крадіжка, інструменти
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