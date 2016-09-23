На Волині викрили злодіїв, які вкрали електроінструменти
Сьогодні, 20:15
На Волині поліцейські розкрили дві крадіжки інструментів.
Так, 4 лютого до правоохоронціі звернувся керівник приватного підприємства, - інфоомує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
25-річний чоловік повідомив, що із господарського приміщення у селі Поворськ викрали бензопилу "STIHL". Сума збитків - майже 9 тисяч гривень.
Поліцейський офіцер громади спільно з дільничним офіцером поліції встановили, що до крадіжки причетний 56-річний місцевий мешканць.
Інструмент вилучили та повернуть власнику.
Цього ж дня до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 28-річний місцевий мешканець та повідомив, що по обіді у нього викрали електродриль, котру він залишив на лавці без нагляду.
Працівники поліції з'ясували, що крадіжку вчинив 46-річний мешканець Любомля. Викрадену річ вилучили.
За двома фактами відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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Так, 4 лютого до правоохоронціі звернувся керівник приватного підприємства, - інфоомує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
25-річний чоловік повідомив, що із господарського приміщення у селі Поворськ викрали бензопилу "STIHL". Сума збитків - майже 9 тисяч гривень.
Поліцейський офіцер громади спільно з дільничним офіцером поліції встановили, що до крадіжки причетний 56-річний місцевий мешканць.
Інструмент вилучили та повернуть власнику.
Цього ж дня до відділення поліції №1 (м. Любомль) звернувся 28-річний місцевий мешканець та повідомив, що по обіді у нього викрали електродриль, котру він залишив на лавці без нагляду.
Працівники поліції з'ясували, що крадіжку вчинив 46-річний мешканець Любомля. Викрадену річ вилучили.
За двома фактами відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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