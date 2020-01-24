На Волині п'яний хлопець за кермом Peugeot за гроші хотів «відмазатись» від патрульних

На Волині водій у стані сп’яніння намагався підкупити поліцейського.Інформують, що у ніч на 5 лютого, на трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, патрульні помітили автомобіль Peugeot 508, який рухався без увімкненого ближнього світла фар в темну пору доби.Зупинити автомобіль вдалося в селі Зміїнець, - інформує патрульна поліція Волинської області.Під час спілкування із 24-річним керманичем, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці події показав результат у 2 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.Під час оформлення адміністративних матеріалів, а саме за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами), ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху), ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП, водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду.Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак керманич поклав 50 доларів та 2 800 гривень до кишені одного з поліцейських.На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу.