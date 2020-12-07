Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом

Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за розбій 32-річним жителем Нововолинська вбивства з корисливих мотивів, викрадення офіційного документу, незаконного заволодіння паспортом та закінченого замаху на крадіжкуПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Не побувши і року на волі після звільнення із колонії, чоловік 04 грудня 2020 року, перебуваючи в квартирі свого 49-річного знайомого в Нововолинську, кілька разів ударив його в голову, завдавши смертельних травм.Після цього зловмисник обнишпорив оселю та викрав мобільний телефон і всілякий хатній дріб’язок, заволодів паспортом убитого, його пенсійним посвідченням та банківськими картками, з яких намагався зняти гроші, проте не зміг.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.