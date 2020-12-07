вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом

Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за розбій 32-річним жителем Нововолинська вбивства з корисливих мотивів, викрадення офіційного документу, незаконного заволодіння паспортом та закінченого замаху на крадіжку

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Не побувши і року на волі після звільнення із колонії, чоловік 04 грудня 2020 року, перебуваючи в квартирі свого 49-річного знайомого в Нововолинську, кілька разів ударив його в голову, завдавши смертельних травм.

Після цього зловмисник обнишпорив оселю та викрав мобільний телефон і всілякий хатній дріб’язок, заволодів паспортом убитого, його пенсійним посвідченням та банківськими картками, з яких намагався зняти гроші, проте не зміг.

Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, умисне вбивство, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин отримав відзнаку від Міносвіти
Сьогодні, 12:05
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Сьогодні, 11:41
Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 11:36
Волинянина, якого розшукували за грабіж, затримали на Закарпатті
Сьогодні, 11:25
На Волині чоловіка покусала скажена лисиця
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Поблизу молитовного дому зухвало пограбували волинянина Поблизу молитовного дому зухвало пограбували волинянина
07 грудень, 2020, 16:51
Судитимуть неповнолітнього, який крав у роботодавця долари протягом місяця Судитимуть неповнолітнього, який крав у роботодавця долари протягом місяця
21 вересень, 2020, 16:44
Злодій посеред білого дня «обчистив» будинок волинянки Злодій посеред білого дня «обчистив» будинок волинянки
26 червень, 2020, 19:34
У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО У Нововолинську чоловік в масці намагався вкрасти каву з магазину. ВІДЕО
05 травень, 2020, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як працюватиме іпотека під 7% і які «підводні камені» очікують українців
Сьогодні, 12:18
 0
У Луцьку патрульні доставили до лікарні вагітну жінку
Сьогодні, 12:08
 0
Волинянин отримав відзнаку від Міносвіти
Сьогодні, 12:05
 0
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Сьогодні, 11:41
 0
Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8