Вбив господаря та «обчистив» його оселю: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 11:36
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за розбій 32-річним жителем Нововолинська вбивства з корисливих мотивів, викрадення офіційного документу, незаконного заволодіння паспортом та закінченого замаху на крадіжку
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Не побувши і року на волі після звільнення із колонії, чоловік 04 грудня 2020 року, перебуваючи в квартирі свого 49-річного знайомого в Нововолинську, кілька разів ударив його в голову, завдавши смертельних травм.
Після цього зловмисник обнишпорив оселю та викрав мобільний телефон і всілякий хатній дріб’язок, заволодів паспортом убитого, його пенсійним посвідченням та банківськими картками, з яких намагався зняти гроші, проте не зміг.
Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Не побувши і року на волі після звільнення із колонії, чоловік 04 грудня 2020 року, перебуваючи в квартирі свого 49-річного знайомого в Нововолинську, кілька разів ударив його в голову, завдавши смертельних травм.
Після цього зловмисник обнишпорив оселю та викрав мобільний телефон і всілякий хатній дріб’язок, заволодів паспортом убитого, його пенсійним посвідченням та банківськими картками, з яких намагався зняти гроші, проте не зміг.
Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.
Фото - ілюстративне
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