У Луцьку патрульні доставили до лікарні вагітну жінку
Сьогодні, 12:08
Сьогодні, 5 лютого, луцькі патрульні допомогли чоловіку, який їхав із вагітною дружиною до лікарні.
Дорогою, на вулиці Шевченка, автомобіль вийшов з ладу, тож чоловік зателефонував на лінію 102, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні Інна Стащук та Віталій Зубко, які прибули на місце події, допомогли заявнику забрати автомобіль із проїжджої частини. Після чого його разом із дружиною доставили до медичного закладу.
Своєю чергою, чоловік висловив подяку патрульним за надану допомогу.
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Дорогою, на вулиці Шевченка, автомобіль вийшов з ладу, тож чоловік зателефонував на лінію 102, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Патрульні Інна Стащук та Віталій Зубко, які прибули на місце події, допомогли заявнику забрати автомобіль із проїжджої частини. Після чого його разом із дружиною доставили до медичного закладу.
Своєю чергою, чоловік висловив подяку патрульним за надану допомогу.
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