У Луцьку патрульні доставили до лікарні вагітну жінку





Дорогою, на вулиці Шевченка, автомобіль вийшов з ладу, тож чоловік зателефонував на лінію 102,



Патрульні Інна Стащук та Віталій Зубко, які прибули на місце події, допомогли заявнику забрати автомобіль із проїжджої частини. Після чого його разом із дружиною доставили до медичного закладу.



Своєю чергою, чоловік висловив подяку патрульним за надану допомогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 лютого, луцькі патрульні допомогли чоловіку, який їхав із вагітною дружиною до лікарні.Дорогою, на вулиці Шевченка, автомобіль вийшов з ладу, тож чоловік зателефонував на лінію 102, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Патрульніта, які прибули на місце події, допомогли заявнику забрати автомобіль із проїжджої частини. Після чого його разом із дружиною доставили до медичного закладу.Своєю чергою, чоловік висловив подяку патрульним за надану допомогу.

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