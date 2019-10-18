Де та за скільки можна влаштувати романтичну вечерю в Луцьку
Сьогодні, 09:40
На носі – найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Це час, коли закохані можуть вкотре зізнатися один одному в своїх щирих почуттях, подарувати щось, що давно хотіла друга половинка і, звісно ж, провести час разом.
У це свято романтична вечеря – обов'язковий пункт програми. Якщо ж не хочеться проводити найромантичніше свято року вдома, вихід – замовити столик у котромусь із улюблених закладів. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost склало меню на вечерю, куди ввійшли два салати, дві основні страви, два десерти і пляшка вина, підібрало кілька місць у Луцьку, куди можна запросити кохану людину, і порахувало, скільки ж доведеться заплатити за таку трапезу на двох.
«Базилік»
За романтичну вечерю удвох у кафе «Базилік» доведеться заплатити 766 гривень. Так, два салати «Цезар» із куркою обійдуться у 130 гривень (65 за один), стейк з лосося, що подають разом з овочами, – у 210 гривень, паста Карбонара – у 68 гривень. Щодо десертів, то тірамісу доведеться викласти 40 гривень, класичний чізкейк – 38 гривень.
Пляшка червоного напів солодкого вина «Lettres de France Merlot Maison Bouey» у кафе вартує 280 гривень.
«Café de Vino»
Романтична вечеря у «Café de Vino» на двох загалом вартуватиме 1104 гривні. Два салати «Цезар» тут коштують 178 гривень (один – 89 гривень), стейк з лосося – 199 гривень, паста з лососем – 129 гривень, два чізкейки – 118 гривень (59 за одну порцію).
Пляшка італійського вина «Castelforte Merlot» обійдеться у 480 гривень.
«ХлібСіль»
Вечеря на двох у ресторації «ХлібСіль» обійдеться у 1199 гривень. Наприклад, салат з печеними овочами і горіховою пастою тут вартує 58 гривень, із куркою та грибами – 80 гривень, стейк з лосося у хоспері (ред. – піч-гриль) – 290 гривень, форель у хоспері під томатами з песто – 175 гривень, два чізкейки – 116 гривень (58 гривень за один).
Пляшка «Мерло Стаховського» коштує у закладі 480 гривень.
«Фелічіта»
За вечерю на двох у «Фелічіті» ви отримаєте чек у 1191 гривню. Два салати «Цезар» з куркою обійдуться у 224 гривні (112 гривень за одну порцію), лосось на шпинатній подушці – 286 гривень, паста Карбонара – 96 гривень, тірамісу – 45 гривень, чізкейк - 45 гривень за 100 грамів.
За пляшку німецького червоного напівсолодкого вина «Dornfelder» доведеться викласти 495 гривень.
«MOJO Hall»
Вартуватиме вечеря на двох у «MOJO Hall» без врахування алкоголю . Два салати «Цезар» тут коштують 196 гривень (98 гривень порція), стейк з лосося з броколі та рататуєм – 245 гривень, паста Карбонара – 85 гривень, два чізкейки – 150 гривень (75 гривень за один).
Фото - зі сторінок закладів у соцмережах
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У це свято романтична вечеря – обов'язковий пункт програми. Якщо ж не хочеться проводити найромантичніше свято року вдома, вихід – замовити столик у котромусь із улюблених закладів. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost склало меню на вечерю, куди ввійшли два салати, дві основні страви, два десерти і пляшка вина, підібрало кілька місць у Луцьку, куди можна запросити кохану людину, і порахувало, скільки ж доведеться заплатити за таку трапезу на двох.
«Базилік»
За романтичну вечерю удвох у кафе «Базилік» доведеться заплатити 766 гривень. Так, два салати «Цезар» із куркою обійдуться у 130 гривень (65 за один), стейк з лосося, що подають разом з овочами, – у 210 гривень, паста Карбонара – у 68 гривень. Щодо десертів, то тірамісу доведеться викласти 40 гривень, класичний чізкейк – 38 гривень.
Пляшка червоного напів солодкого вина «Lettres de France Merlot Maison Bouey» у кафе вартує 280 гривень.
«Café de Vino»
Романтична вечеря у «Café de Vino» на двох загалом вартуватиме 1104 гривні. Два салати «Цезар» тут коштують 178 гривень (один – 89 гривень), стейк з лосося – 199 гривень, паста з лососем – 129 гривень, два чізкейки – 118 гривень (59 за одну порцію).
Пляшка італійського вина «Castelforte Merlot» обійдеться у 480 гривень.
«ХлібСіль»
Вечеря на двох у ресторації «ХлібСіль» обійдеться у 1199 гривень. Наприклад, салат з печеними овочами і горіховою пастою тут вартує 58 гривень, із куркою та грибами – 80 гривень, стейк з лосося у хоспері (ред. – піч-гриль) – 290 гривень, форель у хоспері під томатами з песто – 175 гривень, два чізкейки – 116 гривень (58 гривень за один).
Пляшка «Мерло Стаховського» коштує у закладі 480 гривень.
«Фелічіта»
За вечерю на двох у «Фелічіті» ви отримаєте чек у 1191 гривню. Два салати «Цезар» з куркою обійдуться у 224 гривні (112 гривень за одну порцію), лосось на шпинатній подушці – 286 гривень, паста Карбонара – 96 гривень, тірамісу – 45 гривень, чізкейк - 45 гривень за 100 грамів.
За пляшку німецького червоного напівсолодкого вина «Dornfelder» доведеться викласти 495 гривень.
«MOJO Hall»
Вартуватиме вечеря на двох у «MOJO Hall» без врахування алкоголю . Два салати «Цезар» тут коштують 196 гривень (98 гривень порція), стейк з лосося з броколі та рататуєм – 245 гривень, паста Карбонара – 85 гривень, два чізкейки – 150 гривень (75 гривень за один).
Фото - зі сторінок закладів у соцмережах
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