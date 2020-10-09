На вихідні в Україні вдарять морози

В Україні у суботу-неділю, 6-7 лютого, буде мороз.Про це повідомила синоптикЗа її словами, найхолодніше буде у північній частині та на північному сході. У нічні години температура повітря там досягатиме -10-15 градусів, у ніч на неділю місцями -15-22 градуси. Вдень у суботу "щипатимуть" -4-9 градусів, у неділю -9-12 градусів.На решті території України вночі температура повітря коливатиметься в межах -4-10 градусів, у центральній частині -9-15 градусів, вдень у суботу -1-6 градусів, у неділю -4-9 градусів.Південна частина, традиційно, буде теплішою. Вдень 6-го лютого близько нуля, у неділю на Півдні очікують переважно "мінуси".Закарпаття та Крим втримають упродовж дня +2+5 градусів.Як зауважує Наталка Діденко, антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду на значній частині території.Проте 6-го лютого передбачають сніг на Півдні та південному заході, а 7-го лютого сніг пройде в усій західній частині. На Закарпатті та на півдні Криму – ймовірний дощ.У Києві вихідними буде морозно. У суботу вночі -10-12, вдень -5-7 градусів. У неділю мороз посилиться, вночі -15-17, вдень -9-12 градусів.Синоптик також розповіла, що у понеділок, 8 лютого, західний циклон із атмосферними фронтами принесе снігопади.