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В гаражі у Луцьку знайшли підроблений алкоголь, який планували продавати в закладах міста

В гаражі у Луцьку знайшли підроблений алкоголь, який планували продавати в закладах міста
В рамках операції «Спирт», яка розпочалася 1 лютого поточного року, податкова міліція Волині виявили два факти незаконного зберігання та реалізації товарів акцизної групи.

Про це повідомляє ДФС у Волинській області.

Відтак, в одному з гаражних кооперативів міста Луцька правоохоронці виявили склад фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих торгових марок вітчизняного виробництва. В гаражі зберігалось 300 літрів спирту, понад 300 пляшок горілки та коньяку маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Крім того, виявили понад 900 пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка. За наявною інформацією вказану партію алкоголю, спирту та тютюнових виробів правопорушник планував реалізовувати в торгівельних та розважальних закладах міста Луцька та області.

Поруч з цим, в одному з сіл Локачинського району виявлено магазин, де здійснювали реалізацію підакцизу без жодних дозвільних документів, всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напої, тютюнових виробів та пального».

За попередніми підрахунками, загальна сума вилучених товарів акцизної групи становить 200 тисяч гривень.

Відносно правопорушників склали адміністративні протоколи за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) та ст. 177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).

В ГУ ДФС у Волинській області попереджають, що триває проведення операції «Спирт», а тому наголошують на дотриманні вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів.

У зв’язку з цим, працівники податкової міліції в посиленому режимі відпрацьовують ринок підакцизу.

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Теги: Луцьк, ДФС, підроблений алкоголь, сигарки
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