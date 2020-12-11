У Луцьку наряд автопатруля затримав молодика з наркотиками
Сьогодні, 13:05
4 лютого під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку наряд автопатруля затримав громадянина з ймовірними наркотичними речовинами.
Про це повідомляє військова частина 1141 НГУ м. Луцьк.
Близько 22:00 в районі вулиці Шевченка військовий наряд гвардійців звернув увагу на чоловіка, що різко прискорив рух. Зупинивши особу, під час поверхневої перевірки виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.
Громадянин 2001 року народження зізнався, що замовив через Інтернет і за отриманою фотографією знайшов місце з «закладкою».
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Про це повідомляє військова частина 1141 НГУ м. Луцьк.
Близько 22:00 в районі вулиці Шевченка військовий наряд гвардійців звернув увагу на чоловіка, що різко прискорив рух. Зупинивши особу, під час поверхневої перевірки виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.
Громадянин 2001 року народження зізнався, що замовив через Інтернет і за отриманою фотографією знайшов місце з «закладкою».
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