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У Луцьку наряд автопатруля затримав молодика з наркотиками

У Луцьку наряд автопатруля затримав молодика з наркотиками
4 лютого під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку наряд автопатруля затримав громадянина з ймовірними наркотичними речовинами.

Про це повідомляє військова частина 1141 НГУ м. Луцьк.

Близько 22:00 в районі вулиці Шевченка військовий наряд гвардійців звернув увагу на чоловіка, що різко прискорив рух. Зупинивши особу, під час поверхневої перевірки виявили згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін.

Громадянин 2001 року народження зізнався, що замовив через Інтернет і за отриманою фотографією знайшов місце з «закладкою».

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Теги: Луцьк, наркотики, нацгвардійці
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