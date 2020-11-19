У Луцьку навпроти школи №5 хочуть зробити «кишеню» для громадського транспорту
Сьогодні, 16:26
На Перемоги хочуть зробити "кишеню" на зупинці громадського транспорту і збільшити інтервал роботи світлофорів.
Таку пропозицію озвучили на обговоренні схеми організації дорожнього руху у п'ятницю, 5 лютого, - пише Конкурент.
Так, за словами міського голови Ігоря Поліщука, "кишеню" необхідно зробити на зупинці навпроти школи №5 (поруч із книгарнею). Таким чином громадський транспорт не буде навантажувати рух на проспекті.
«Якщо спускаємося з мосту на проспекті Соборності, бачимо, що дуже багато перешкод створюють маршрутки і тролейбуси біля 5-ої школи. Тому плануємо зробити там кишеню для громадського транспорту, щоб він не блокував рух», – пояснив Поліщук.
Також у місті планують збільшити інтервал руху транспорту, щоб автомобілі мали більше часу для проїзду проспектом. Однак, в такому разі довше чекати доведеться пішоходам.
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Таку пропозицію озвучили на обговоренні схеми організації дорожнього руху у п'ятницю, 5 лютого, - пише Конкурент.
Так, за словами міського голови Ігоря Поліщука, "кишеню" необхідно зробити на зупинці навпроти школи №5 (поруч із книгарнею). Таким чином громадський транспорт не буде навантажувати рух на проспекті.
«Якщо спускаємося з мосту на проспекті Соборності, бачимо, що дуже багато перешкод створюють маршрутки і тролейбуси біля 5-ої школи. Тому плануємо зробити там кишеню для громадського транспорту, щоб він не блокував рух», – пояснив Поліщук.
Також у місті планують збільшити інтервал руху транспорту, щоб автомобілі мали більше часу для проїзду проспектом. Однак, в такому разі довше чекати доведеться пішоходам.
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