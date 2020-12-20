Якою буде погода на Волині у неділю, 7 лютого

У неділю, 7 лютого, на Волині прогнозують хмарну погоду.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі місцями невеликий сніг. Вдень сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі становитиме 11-16° морозу, вдень - 5-10° морозу.7 лютого відзначають день пам’яті святителя Григорія Богослова. У минулі часи за цим днем судили про майбутню зиму. Яким день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Густий туман віщував про мор худоби, а ясна погода — до сприятливого року.