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Паперові трудові книжки відходять у минуле: Рада підтримала перехід на електронний формат

Паперові трудові книжки відходять у минуле: Рада підтримала перехід на електронний формат
Верховна Рада України 5 лютого підтримала перехід з паперового на електронний варіант трудової книжки.

"За" проголосували 265 народних депутатів, - пише ТСН.

Таким чином у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" передбачено запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Впродовж найближчих 5 років (перехідний період) буде використовуватись як паперовий, так і електронний варіант.

Згідно з законом, відомості про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду вноситимуть працівник і роботодавець з обов’язковим накладенням електронного підпису. 

Законом також передбачено врегулювання питання автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Йдеться про можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію. В рамках автоматичного призначення пенсій також планується можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Нагадаємо, Пенсійний фонд повідомив про створення нового сервісу "Електронна трудова книжка" на вебпорталі електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність.

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Теги: трудова книжка, електронний формат
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