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Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік

Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
У Луцьку оголосили тендер на проектні роботи по розширенню мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.

Про це під час круглого столу з обговорення Комплексної системи організації дорожнього руху повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пишуть Волинські новини.

Коли оберуть переможця – то рух транспортних засобів мостом перекриють на рік.

Міський голова зазначив, що у планах проектантів облаштувати на мосту три смуги реверсного руху транспорту. Напрямок руху на них змінюватиметься залежно від часу дня.

Такі роботи коштуватимуть від 350 до 400 мільйонів гривень.

«Це два бюджети розвитку міста, але ми готові до змін», - зазначив міський голова.


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Теги: міст, Шевченка, Луцьк, рух
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Коментарі 2
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Сума явно не відповідає обсягу робіт. 300-400 мільйонів гривень це на сьогодні будівництво нового моста через Стир, а не ремонт покриття існуючого з розширенням за рахунок тротуару з одної сторони.
Навіть добудова опор під одну смугу руху на стільки не потягне.
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А ось точніша інформація, бо 300-400 мільйонів це вартість будівництва нового мосту:

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Новини
У Луцьку хочуть розширити міст на вулиці Шевченка

У Луцьку хочуть розширити міст на вулиці Шевченка
Міст на вулиці Шевченка у Луцьку хочуть розширити і зробити там 3 смуги руху. На час робіт, які триватимуть щонайменше рік, рух мостом перекриють.

Про це «Першому» розповів міський голова Ігор Поліщук.

Міська рада готується оголосити тендер на виготовлення проєкту реконструкції мосту на Шевченка. Лише проєктування може коштувати 600-700 тисяч гривень. А загалом реконструкція, за попередніми підрахунками, обійдеться у 30 мільйонів гривень. Основу мосту планують розширити, бо він вже не здатний швидко пропускати той потік транспорту, який є у цьому районі. Приступити до робіт зможуть орієнтовно на початку наступного року, - каже Ігор Поліщук."
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