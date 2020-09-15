Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
У Луцьку оголосили тендер на проектні роботи по розширенню мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.
Про це під час круглого столу з обговорення Комплексної системи організації дорожнього руху повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пишуть Волинські новини.
Коли оберуть переможця – то рух транспортних засобів мостом перекриють на рік.
Міський голова зазначив, що у планах проектантів облаштувати на мосту три смуги реверсного руху транспорту. Напрямок руху на них змінюватиметься залежно від часу дня.
Такі роботи коштуватимуть від 350 до 400 мільйонів гривень.
«Це два бюджети розвитку міста, але ми готові до змін», - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час круглого столу з обговорення Комплексної системи організації дорожнього руху повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пишуть Волинські новини.
Коли оберуть переможця – то рух транспортних засобів мостом перекриють на рік.
Міський голова зазначив, що у планах проектантів облаштувати на мосту три смуги реверсного руху транспорту. Напрямок руху на них змінюватиметься залежно від часу дня.
Такі роботи коштуватимуть від 350 до 400 мільйонів гривень.
«Це два бюджети розвитку міста, але ми готові до змін», - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Останні новини
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
Навіть добудова опор під одну смугу руху на стільки не потягне.
"
img
→
Новини
У Луцьку хочуть розширити міст на вулиці Шевченка
У Луцьку хочуть розширити міст на вулиці Шевченка
Міст на вулиці Шевченка у Луцьку хочуть розширити і зробити там 3 смуги руху. На час робіт, які триватимуть щонайменше рік, рух мостом перекриють.
Про це «Першому» розповів міський голова Ігор Поліщук.
Міська рада готується оголосити тендер на виготовлення проєкту реконструкції мосту на Шевченка. Лише проєктування може коштувати 600-700 тисяч гривень. А загалом реконструкція, за попередніми підрахунками, обійдеться у 30 мільйонів гривень. Основу мосту планують розширити, бо він вже не здатний швидко пропускати той потік транспорту, який є у цьому районі. Приступити до робіт зможуть орієнтовно на початку наступного року, - каже Ігор Поліщук."