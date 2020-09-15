Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік





Про це під час круглого столу з обговорення Комплексної системи організації дорожнього руху повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пишуть

Коли оберуть переможця – то рух транспортних засобів мостом перекриють на рік.



Міський голова зазначив, що у планах проектантів облаштувати на мосту три смуги реверсного руху транспорту. Напрямок руху на них змінюватиметься залежно від часу дня.



Такі роботи коштуватимуть від 350 до 400 мільйонів гривень.



«Це два бюджети розвитку міста, але ми готові до змін», - зазначив міський голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили тендер на проектні роботи по розширенню мосту через річку Стир на вулиці Шевченка.Про це під час круглого столу з обговорення Комплексної системи організації дорожнього руху повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, - пишуть Волинські новини.

Коли оберуть переможця – то рух транспортних засобів мостом перекриють на рік.Міський голова зазначив, що у планах проектантів облаштувати на мосту три смуги реверсного руху транспорту. Напрямок руху на них змінюватиметься залежно від часу дня.Такі роботи коштуватимуть від 350 до 400 мільйонів гривень.«Це два бюджети розвитку міста, але ми готові до змін», - зазначив міський голова.

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