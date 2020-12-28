вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину

На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Волинські патрульні виявили незаконне перевезення деревини.

Інформують, що ввечері 4 лютого ковельські патрульні спільно з групою оперативного реагування ДП "Городоцьке ЛГ" на автодорозі Київ-Ковель- Ягодин виявили вантажівку Volvo з напівпричепом, який перевозив лісосировину, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські зупинили фуру. Під час перевірки документів, які надав 39-річний водій, інспектори встановили, що товарно-транспортна накладна не була занесена в базу, окрім того, у ній виявили розбіжності у діаметрі деревини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.

На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: незаконна деревина, вантажівка, патрульні, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
Схожі новини
Волинські патрульні допомогли чоловіку, в якого посеред дороги виникли проблеми з авто Волинські патрульні допомогли чоловіку, в якого посеред дороги виникли проблеми з авто
14 січень, 18:20
На Волині патрульні з погонею затримали п'яного «в дрова» водія буса. ВІДЕО На Волині патрульні з погонею затримали п'яного «в дрова» водія буса. ВІДЕО
28 грудень, 2020, 10:44
Волинські патрульні допомогли водійці замінити шину в автомобілі Волинські патрульні допомогли водійці замінити шину в автомобілі
16 листопад, 2020, 17:16
На Волині зловили п'яного «в дрова» водія вантажівки На Волині зловили п'яного «в дрова» водія вантажівки
06 листопад, 2020, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновлення руху поїзда «Ковель-Ягодин»: рішення за громадою
Сьогодні, 15:20
 0
Шахти ДП «Волиньвугілля» – досі без світла
Сьогодні, 15:13
 0
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
 0
Міст на Шевченка в Луцьку будуть розширювати: рух можуть перекрити на рік
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8