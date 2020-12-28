На Волині виявили фуру, яка перевозила незаконну деревину
Сьогодні, 14:53
Волинські патрульні виявили незаконне перевезення деревини.
Інформують, що ввечері 4 лютого ковельські патрульні спільно з групою оперативного реагування ДП "Городоцьке ЛГ" на автодорозі Київ-Ковель- Ягодин виявили вантажівку Volvo з напівпричепом, який перевозив лісосировину, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські зупинили фуру. Під час перевірки документів, які надав 39-річний водій, інспектори встановили, що товарно-транспортна накладна не була занесена в базу, окрім того, у ній виявили розбіжності у діаметрі деревини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.
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Інформують, що ввечері 4 лютого ковельські патрульні спільно з групою оперативного реагування ДП "Городоцьке ЛГ" на автодорозі Київ-Ковель- Ягодин виявили вантажівку Volvo з напівпричепом, який перевозив лісосировину, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські зупинили фуру. Під час перевірки документів, які надав 39-річний водій, інспектори встановили, що товарно-транспортна накладна не була занесена в базу, окрім того, у ній виявили розбіжності у діаметрі деревини.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.
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